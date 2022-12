Dróntámadás ért egy oroszországi repülőteret – videók

"Egy olajtartály kigyulladt a kurszki repülőtér közelében dróntámadás következtében. Áldozatok nem voltak. A tüzet megfékezték. Minden szakszolgálat a helyszínen dolgozik" - írta a kormányzó.

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség szerint a kurszki repülőtér az Ukrajna ellen indított háború február 24-i kezdete óta nem fogad és nem indít polgári repülőgépeket. Kurszkban, valamint tíz másik dél- és közép-oroszországi repülőtéren, korlátozott repülési rendet vezettek be ekkor.

In Russia tonight there was a new attack by an unknown drone on the Khalino military airfield in Kursk. As a result of the attack, an oil reservoir near the airport caught fire. pic.twitter.com/d14c1PJW1N — Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) December 6, 2022