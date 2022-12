Videón, ahogy légi célpontot semmisít meg egy német Gepard Ukrajnában

Hétfő este jelentek meg az első felvételek a Twitteren, melyeken egy Németország által Ukrajnának adott Flakpanzer Gepard önjáró légvédelmi löveg látható működés közben. Korábban már láthattunk videókat arról, ahogy a páncélos szárazföldi célpontokra lő, ez azonban az első olyan felvétel, melyen egy repülő ellenfelet semmisít meg – írja a Portfolio.

A Gepardokat Berlin 2010-ben vonta ki a forgalomból. A két 35mm-es Orelikon gépágyúval felszerelt, 1976-ban szolgálatba állított légelhárító löveg a modern, nagy sebességgel haladó merev szárnyú repülőgépek, és cirkálórakéták ellen kevéssé hatékony, a lassabb drónokat, és helikoptereket azonban még napjainkban is képes megsemmisíteni – jegyzik meg.

A videó kísérőszövege szerint orosz cirkálórakétát lőttek le, de a lap szerint

inkább drón lehetett.

Arra is emlékeztetnek, hogy az Ukrajnában bevetett Gepardok súlyos lőszerhiánnyal küzdenek, mivel a Gepard fő fegyverzetét adó gépágyúkat gyártó Svájc megtagadta a lőszerszállítást.

A felvétel:

#Ukraine: The first footage of a German-supplied Flakpanzer Gepard SPAAG in use with Ukrainian forces appeared today, seen shooting down an incoming Russian cruise missile using its two 35mm autocannons. pic.twitter.com/3L58ycJY8C — ?? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) December 5, 2022