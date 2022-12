Orosz stratégiai bombázók repülőterén hatalmas robbanás történt

Moszkvától délre, a Rjazanyi területen egy benzintartály robbant fel egy repülőtér futópályáján. Az egyelőre ismeretlen hátterű detonációban hárman meghaltak, és öten megsebesültek, valamint egy repülőgépben is károk keletkeztek.

Ezzel az esettel nagyjából egy időben egy azonosítatlan drón a Szaratovi területen hajtott végre támadást egy repülőtér ellen. Itt két embert sebesülésekkel kórházba szállítottak, és két repülőgép megrongálódott.

On the morning of 5/12, drone attacked Engels-2 (strategic bomber military airbase) in Saratov region.

“2 aircrafts damaged. 2 people injured” - according to preliminary information from Russian media Baza



P.S: Bombers regularly rise from this airfield to attack Ukraine pic.twitter.com/OGEV2cFW51 — Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) December 5, 2022