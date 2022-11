"Nem lelek most fényt a kékben" - szívbemarkoló szavakkal búcsúzik a Dunában megtalált menedzsertől a felesége

“Kerestelek a világ végén a földön, s az égben, de nem lelek most fényt a kékben…mert ahogy akkor is, s mindennek a kezdetén, most is ott ülsz szívemnek minden apró szegletén.” - írta közösségi oldalán annak a magyar vállalati menedzsernek a felesége, akit hetekig kerestek.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Adonynál egy holttestet találtak a Dunában, aki azonos azzal a 32 éves férfival, aki szeptember 28-án tűnt el a főváros IX. kerületéből. A rendőrség honlapján korábban megjelent a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi rendőrkapitányság közleménye, amely szerint eljárást folytatnak az ismeretlen helyen tartózkodó Szűcs Tamás ügyében.

A családja hetekig kereste az egyik közismert vállalat felső vezetőjét, aki egy budapesti éjszakai buli után után el.

A Pátria Nyomda termelési igazgatójának apósa annyit mondott a sajtónak, hogy "most mindazokhoz szólok, akik Tamás felkutatásának ügyében, egy emberként mozdultak meg, és forgatták fel velünk együtt a magyar média berkeit. Kerestük Tamást, és megtaláltuk. Sajnos nem úgy, ahogy szerettük volna".

Nyitókép: police.hu