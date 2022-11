Momentum: megtaláltuk a kínai–magyar rendőri összekötő tisztet

Tompos Márton az InfoRádiónak nyilatkozva közölte: úgy fest, megtalálták a Belügyminisztériumban a kínai–magyar rendőri összekötő tisztet. Mint mondta, egy kormányokon átívelően, minisztériumok által kitüntetett kung-fu nagymesterről van szó, aki egy nemzetközi harcművészeti iskolának az abszolút tiszteletreméltó vezetője.

A momentumos képviselő szerint azonban nem róla szól a „sztori” hanem arról, hogy miközben a kínai médiában teljesen nyíltan hirdetik, hogy a magyar Belügyminisztériumnál van egy kínai–magyar rendőri összekötő tiszt, a tárca azt válaszolta a megkeresésére, hogy nem tud semmilyen budapesti kínai jelenlétről. „Ez annyira könnyen cáfolható hazugság, amit nem is értem, hogyan engedhetnek meg maguknak” – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy nem lehetséges-e, hogy tulajdonképpen csak egy politikai posztról van szó, amihez nem társulnak operatív feladatok, Tompos Márton a következőket válaszolta: elképzelhető, hogy az említett illető nincs közvetlen kapcsolatban a tengerentúli kormányablakoknak (help center, service station) nevezett irodákkal, de az egészen meglepő lenne, ha egy olyan nem túl nagy kínai diaszpórában, mint amilyen a magyarországi, van egy önálló rendőri összekötő tiszt, van kettő segítő központ, és senki nem tud semmiről, de legalábbis nem hajlandó elmondani az igazságot. „Bármi is az ő igazi szerepe, az, hogy a belügy egyáltalán tagadja, és egy egymondatos válaszban próbál lepattintani egy országgyűlési képviselőt, amikor az ügyről kérdezi, az arra utal, hogy

kellemetlen a számukra, hogy mi ezt pedzegetjük”

– fogalmazott az ellenzéki politikus.

Tompos Márton azt is kiemelte, hogy egy nemzetközi botrányról van szó: Írországban és Hollandiában a kormány azonnal fellépett ezekkel az irodákkal szemben, míg „Magyarországon a belügy úgy döntött, hogy inkább hazudik róluk”.

Az új fejlemények tükrében a Momentum újabb írásbeli kérdéseket kíván benyújtani az Országgyűlésben, illetve a BM-nek, de helyi és nemzetközi színtéren is tovább kívánják görgetni az ügyet. (Erről bővebben itt írtunk.) A képviselő úgy fogalmazott, megpróbálják addig ütni a vasat, ameddig nem kapnak értelmes választ.

Visszakanyarodva kicsit arra, hogy a kínai médiában nem rejtik véka alá, hogy Magyarországon van egy közvetítő személy, Tompos Márton jelezte: a CCTV nevű kínai csatorna büszkeséggel forgatott egy tízen több perces anyagot az említett kínai kung-fu nagymesterről, hogy mit is csinál Magyarországon. „Számukra presztízsértékű, hogy ilyen jó kapcsolatokat ápolnak, és ennyire tisztelik a kultúrájukat itt, ebben az országban. Ők ezt felhasználják, ahogyan a magyar kormány is felhasználja minden külföldi sikerét, amivel nincs is semmi probléma” – mondta.

(Címlapkéünk illusztráció.)

Nyitókép: MTI/EPA/Jerome Favre