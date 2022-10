Kiállás a jobb oktatásért: élőlánc a nagykörúton, sztrájk az iskolákban – a nap hírei

Akik október végéig bejelentik igényüket, még betáplálhatják a megtermelt napenergiát a villamosenergia-hálózatba-erősítette meg a Magyar Közlöny legutóbbi számában megjelent rendelet. Az ezután jelentkezők csak saját használatra fordíthatják az áramot. Steiner Attila energetikai államtitkár közölte: egyszerűsített engedélyezés, 3 napos elbírálás lesz a családi kiserőműkérelmek esetében. A múlt heti kormányinfón elhangzottak szerint ha az uniós pénzeket megkapja Magyarország, akkor abból fejleszteni fogják villamosenergia-hálózatot, és utána újra lehet csatlakoztatni lakossági napelem-rendszereket. Korábban a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség úgy vélte: a mostani módosításokkal a lakossági napelemes beruházások gyakorlatilag értelmetlenné válnak.

A szombati kormányinfón elhangzott bejelentéssel összhangban megjelent a kisvállalkozásokat érintő kamatstopról szóló rendelet a szerda esti Magyar Közlönyben. A november 15-től érvényes intézkedés a változó kamatozású hitelekre vonatkozik. A kamatstop referenciaidőpontja 2022. június 28-a, amikor 7,77 százalék volt a bankközi 3 hónapos kamatláb. A kamatstop jövő év június 30-ig lesz érvényben. A módosult szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes.

Átjárható, nyitott belső határokat és biztos külső határokat szorgalmazott Európa számára bécsi látogatásán a magyar köztársasági elnök. Novák Katalin az osztrák államfővel tartott sajtótájékoztatóján kiemelte: a menekültek támogatásában közös állásponton vannak, támogatásuk, befogadásuk humanitárius feladat, de az illegális bevándorlással szemben határozott fellépésre van szükség. Alexander van der Bellen azt emelte ki: a szankciókkal kapcsolatban Bécs álláspontja világos, ezt tartják az egyetlen lehetséges válasznak a Vlagyimir Putyin orosz elnök által kiváltott agresszióra.

Az energiaválságra a hosszú távú megoldást az jelenti, ha az európai kontinensre minél több irányból minél több energia érkezik - mondta miniszterelnök, amikor Grúzia kormányfőjével egyeztetett. Orbán Viktor és Irakli Garibasvili stratégiai partnerségi megállapodást is aláírt. A magyar miniszterelnök ezután hangsúlyozta: csak a növekedő kínálat tudja letörni az árakat, ami elemi érdeke Magyarországnak. Arról is beszélt, hogy diszkriminatív döntés született Brüsszelben, amikor Moldovának és Ukrajnának megadták az uniós tagjelölti státust, de Grúziának nem.

Kiemelt sztrájknapot tartottak ma az oktatási intézményekben, több mint 33 tankerületben. Közben újabb élő lánccal álltak ki szülők, diákok és tanárok a pedagógusokért. A Pedagógusok Szakszervezete alelnöke az InfoRádióban arról számolt be, hogy november 7-én ismét ülésezik a sztrájkbizottság, vagyis fogadja a kormány az érdekképviselteket. November 2-án parlamenti vitanap is lesz. Gosztonyi Gábor elmondta, hogy a gördülő sztrájk is folytatódik. Nagy Erzsébet a PDSZ képviselője bejelentette: a következő egységes sztrájknap november 18-án lesz.

A héten befejeződik az influenza elleni oltóanyag kiszállítása, így a jövő héten már az ország egész területén rendelkezésre áll az influenza elleni vakcina - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Azt írták, hogy a kormány idén újra csak a kockázati csoportba tartozók védőoltásához biztosítja térítésmentesen a vakcinát. Az elmúlt két évben még mindenki kérhette ingyenesen az oltást. A fokozottan veszélyeztetettek közé tartoznak a 60 éven felüliek, a krónikus betegségben szenvedők, a csökkent immunitású személyek, továbbá a várandós vagy a gyermekvállalást tervező nők.

Elkészült Magyarország legnagyobb öntözésfejlesztési beruházása Mezőhegyesen. A 10,5 milliárd forintos programmal megduplázódott a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. öntözhető földterülete. A beruházáshoz 8,5 milliárd forintot az állam biztosított tőkeemelés formájában, 2 milliárd forintot pedig a ménesbirtok tett hozzá önrészként. Az öntözővizet a Maros folyóból biztosítják.

Ismét 75 bázisponttal emelte az irányadó kamatot az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa. A döntés szerint 2 százalékra nőtt az irányadó refinanszírozási műveletek kamatlába, valamint az aktív oldali és a betéti rendelkezésre állás kamatlábainak szintje 2,25 százalékra, illetve 1,5 százalékra emelkedett. Az emelés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Szeptemberben szintén 75 bázispontos emelést hajtott végre az EKB.

Az ENSZ szerint kevésnek bizonyulnak a korábban az üvegházhatású gázok csökkentésére vállalt ígéretek a globális felmelegedés megállítására. A világszervezet szerint továbbra is 2,8 fokkal emelkedhet az átlaghőmérséklet az évszázad végéig, így további intézkedésekre van szükség. Ahhoz, hogy a felmelegedést - az ideálisnak tekintett - 1,5 fokra lehessen csökkenteni, az éves kibocsátást további 45 százalékkal kell visszafogni a jelenlegi intézkedésekhez képest. Ehhez további legalább 4000-6000 milliárd dollárnyi beruházásra lesz szükség évente.