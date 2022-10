Kiadták a várva várt napelemrendeletet, megvan az "igénybejelentés" dátuma

Az október 13-i, majd október 22-i Kormányinfón derült ki, hogy a napelemes rendszert kiépítők csak abban az esetben táplálhatják be a hálózatba a megtermelt, de saját célra fel nem használt áramot, ha igényüket október 31-ig bejelentik a szolgáltatójuknál.

A szerda éjjel megjelent két rendelet egyike szerint csak az a háztartási méretű kiserőmű (napelemrendszer) helyezhető üzembe, amely kizárólag saját villamosenergia-fogyasztásának kielégítése érdekében termel villamos energiát. Ezzel az ilyen napelemrendszerek közcélú áramhálózatba történő feltáplálásának lehetőségét felfüggesztik – ismerteti az új szabályokat a Bank360.hu.

A 2022. október 31. napját megelőzően tett igénybejelentések alapján megvalósított háztartási méretű kiserőművek a közcélú hálózatra feltáplálhatnak.

Ezt a minisztérium által az Infostartnak is elküldött közlemény is megerősítette: A TIM azt írja: Az október végéig igényt bejelentők még betáplálhatják a megtermelt napenergiát villamosenergia-hálózatba, az azután igényt bejelentők saját használatra fordíthatják azt, amíg a hálózatfejlesztés tart. Az előbb elmondottakon túl jóval egyszerűbb lesz a lakossági napelemek beszerelésének engedélyeztetése, a családi kiserőmű kérelmek elbírálása 3 nap alatt megtörténhet – jelentette be Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár annak kapcsán, hogy megjelent a Magyar Közlönyben a napelemek hálózatba történő betáplálását szabályozó kormányrendelet.

Igénybejelentésnek minősül az áramszolgáltató ügyfélszolgálatán vagy ügyintézésre szolgáló internetes felületén az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, illetve űrlapon – az érintett felhasználási hely azonosítóját és felhasználóját is tartalmazó – elektronikus vagy papír alapon megtett, háztartási méretű kiserőmű létesítésére vagy bővítésére irányuló nyilatkozat.

Feltáplálhat a közcélú hálózatra azon 2022. október 31. napját követően tett igénybejelentés alapján megvalósított háztartási méretű kiserőmű is, amelynek üzemeltetője igazolja, hogy igénybejelentésére a szolgáltató érdekkörében felmerült oknál fogva nem került sor.

A rendelet szerint a betáplálási lehetőség felfüggesztésének megszüntetésére és a megszüntetés ütemezésére a megvalósuló áramhálózati és rendszerfejlesztés függvényében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tesz majd javaslatot a technológiai és ipari miniszternek, aki erről rendeletben határoz.

A szerda este kiadott másik rendelet a kisebb napelemes rendszerek megvalósítását és engedélyeztetését egyszerűsíti. E szerint a legfeljebb 10,8 kVA csatlakozási teljesítményű, háztartási méretű kiserőmű (ilyennek számítanak a napelemes rendszerek) esetén a helyszíni felülvizsgálatot nem igénylő csatlakozási igényekre vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni. Ez abban az esetben tehető meg, amennyiben az áramtermelő berendezés teljesítménye nem haladja meg a fogyasztási helyen az igény benyújtásakor meglévő rendelkezésre álló teljesítményt, és ha az igénybejelentő az igénybejelentést az elosztó hálózati engedélyes (áramszolgáltató) erre kijelölt elektronikus felületén nyújtotta be. Ilyen esetben

a legfeljebb 10,8 kVA csatlakozási teljesítményű háztartási méretű kiserőmű csatlakoztatására vonatkozó műszaki tervet három munkanapon belül el kell bírálni.

A 10,8 kVA csatlakozási teljesítményt meghaladó, de legfeljebb 50 kVA csatlakozási teljesítményű háztartási méretű kiserőmű esetén – amennyiben a termelő berendezés teljesítménye nem haladja meg a fogyasztási helyen az igény benyújtásakor meglévő rendelkezésre álló teljesítményt – az igénybejelentő az áramszolgáltató által kiadott műszaki-gazdasági tájékoztató alapján, a műszaki dokumentáció jóváhagyását megelőzően saját kockázatára megkezdheti a háztartási méretű kiserőmű telepítését és annak csatlakoztatásához szükséges átalakítások elvégzését a csatlakozási pontig, valamint a mérőszekrény kiépítését.

Az ilyen háztartási méretű kiserőmű telepítésének befejezését és a csatlakozási dokumentáció áramszolgáltató általi jóváhagyását követően a telepítő készre jelenti a kiserőművét. Az áramhálózat üzemeltetője ezt követően nyolc napon belül időpontot egyeztet az igénybejelentővel a helyszíni ellenőrzésről, és harminc napon belül megtartja azt, hacsak a rezsiköltségét napelemmel telepítéssel csökkenteni akaró igénybejelentő ettől eltérően nem kéri.

Az október 27-én hatályba lépő kormányrendelet szerint a háztartási méretű kiserőművek csatlakoztatásával és üzemeltetésével kapcsolatos további szabályokat az ellátási szabályzat és a hálózati engedélyes üzletszabályzata, a villamos energia értékesítés elszámolásával kapcsolatos további szabályokat pedig a villamosenergia-kereskedő üzletszabályzata tartalmazza.

A rendelet kimondja azt is, hogy magánvezetéket a közcélú hálózatra közvetlenül csatlakozó aktív felhasználó létesíthet a felhasználási helyén belül abból a célból, hogy az általa termelt villamos energiát a magánvezetékhez csatlakozó más felhasználóval vagy vételezővel megossza. Az aktív felhasználó által termelt és megosztott villamos energiára vonatkozóan nem kell alkalmazni azt a szabályt, hogy ha a magánvezeték engedélyese a magánvezetékre kapcsolódó vételezőnek továbbadással villamos energiát értékesít, és magánvezetékes szolgáltatást nyújt, akkor a kiállított számlán elkülönítve, külön-külön tünteti fel a villamosenergia-beszerzési átlagárat, valamint az érvényesített díjakat, egyéb pénzeszközöket és az adókat.

