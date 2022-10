Az ellenzéket segítő cégnél járt újra az adóhatóság

Ahogy arról az Infostart is részletesen beszámolt, a NAV emberei szeptember végén házkutatást tartottak a DatAdat Professional Kft. ügyében. Azért írjuk, hogy ügyében, mert egyáltalán nem biztos, hogy erre a cég hivatalosa telephelyén került sor. A NAV szerint ugyanis a kft.. tudatosan akadályozta az ellenük folyó vizsgálódást. Praktikusan, a hivatalos telephelyhez képest másutt működtek.

Ezzel kapcsolatban a cég képviselője, a szocialista körökben jól ismert Szigetvári Viktor arról beszélt akkor a Telexnek, hogy "hazudik a NAV-közlemény”. Szerinte politikai koncepció alapján próbálnak ellehetetleníteni egy amerikai többségi tulajdonban álló, nemzetközi piacon sikeres vállalkozást.

Mindenesetre a cég könyvelőjének hivatalosan be nem jelentett irodájából vihették el aztán az iratokat. Ezt Szigetvári Viktor, aki korábban Bajnai Gordon kabinetfőnöke is volt, úgy kommentálta: amikor megkeresték telefonon, elmondta a NAV munkatársának a cég tényleges működési helyét, ahol állítólag órákon át várta a NAV-ot, de a hatóság végül nem jött meg, így nem is tartott házkutatást.

Most viszont a Magyar Nemzet arról ír, hogy újabb házkutatás zajlott az DatAdat ügyében. Hogy hol és pontosan mikor (ezen a héten) azt nem lehet tudni. A kormánypárti lap viszont beszámol arról is, hogy feljelentéskiegészítést tett a NAV-nál Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő "az ellenzéknek juttatott amerikai pénzek és a DatAdat-ügy legújabb fejleményeivel összefüggésben".

A DatAdat szerepéről az április választások kapcsán is írtunk. A 24.hu akkori értesülése szerint ugyanis az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter elismerte, hogy a mozgalma (MMM) átengedte a kampányban a DatAdatnak a saját adatbázisát, ez utóbbi 50-200 ezres nagyságú. Arról is írt az ellenzéki hangvételű lap, hogy összesen "százmilliós nagyságrendű számlákat" fogadott be az MMM Szigetvári Viktorék bécsi cégétől.

Címlapfotónk 2018-ban készült, balról a második, fehér ingben Szigetvári Viktor.

Nyitókép: Bruzák Noémi