Különös figyelmesség nőknek a nehéz napok idejére

Az erzsébetvárosi képviselő-testület megszavazta a menstruációs szabadság bevezetéséről szóló javaslatot. Ez lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő cégek szabadságot adhatnak ki női dolgozóiknak menstruációs fájdalmak esetén.

A hvg.hu beszámolója szerint egy tartózkodás volt csak, a Fidesz–KDNP egyik képviselője, Veres Zoltán diszkriminatívnak tartotta az új szabályozást. Szerinte a kerületben korábban is tekintettel voltak arra, ha valakinek egészségügyi segítségre volt szüksége.

A szomszédos kerületben már szeptember elsejétől mód van erre. Soproni Tamás, Terézváros polgármestere szeptember elején jelentette be, hogy a VI. kerületi önkormányzati cégek is bevezetik a menstruációs szabadságot. A politikus szerint, "aki a társadalom ekkora hányadának, nők százezreinek problémájával nem foglalkozik, nem méltó arra, hogy bárkit is képviseljen".

Európában elsőként Spanyolországban vezették be a menstruációs szabadságot, ahol havonta három nap szabadságot biztosítanak azoknak a nőknek, akik erős menstruációs fájdalmaktól szenvednek – emlékeztet az Index az európai gyakorlatra.

Nyitókép: Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László