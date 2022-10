Hadiállapotot hirdetett Vlagyimir Putyin az Oroszországhoz csatolt négy ukrán megyében - a nap hírei

Fontolóra venné a villamosenergia-termelésre felhasznált gáz árplafonjának bevezetését az unióban az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen, az Európai Parlament plenáris ülésén elmondta: a Bizottság határozott jogalkotási keretet javasol a válság kezelésére, ennek része lenne a közös gázbeszerzés. Létfontosságúnak nevezte a gázmegosztást is. Felhívta a figyelmet, hogy a tagállamok 5 éve kötelesek szolidaritási megállapodásokat kötni régióbéli szomszédiakkal, de eddig 40 lehetséges megállapodásból csak 6 jött létre.

A magyar kormány elutasítja az Európai Bizottság legújabb javaslatát a gázárak ügyében. A kormányülés után a Facebookon azt írták: Brüsszel legújabb javaslata a gázársapkáról Magyarország számára a jelenlegi formájában gázembargót jelent. A miniszterelnök sajtófőnöke azt írta: Orbán Viktor a háborús szankciós politika átgondolását, ésszerű alapokra helyezését fogja szorgalmazni az uniós állam- és kormányfők csütörtök-pénteki csúcstalálkozóján.

A következő nehéz év ellenére elkerülhetőnek látja a recessziót 2023-ban a pénzügyminiszter. Varga Mihály a Portfolio konferenciáján úgy vélte: a helyes gazdaságpolitikával jövőre is elkerülhető a visszaesés, 2024-ben pedig vissza lehet térni a 4 százalék körüli, egyensúlyi növekedési pályára. Hozzátette: az ország finanszírozása továbbra is stabil, az idei hiánycél tartható, az államadósság pedig újra csökkenő pályára fog állni. Egyben úgy fogalmazott: háborús időkben bonyolultabb a helyzet, mint 2010-ben volt.

Benyújtotta az egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek gazdaságfejlesztési miniszter. Nagy Márton elmondta: a cél az állami vagyonnal való gazdálkodás hatékonyságának növelése, és az egységes szemléletű megoldások biztosítása volt. Hozzátette: az előterjesztés javaslatot tesz arra is, hogy az örökös hiányában elhunyt személyek hagyatékát képező ingatlanok - a termőföldek kivételével - és az ahhoz tartozó ingóságok tekintetében a települési önkormányzat törvényes örökölése megelőzze az állam öröklését.

Jövőre sem kell reklámadót fizetniük a cégeknek – erről szóló javaslatot terjesztett be a parlamentnek a kormány. A reklámadót nem törlik el, de kulcsa jövő év december 31-ig 0 százalék lesz. A Magyar Reklámszövetség tegnap adott ki közleményt arról, hogy kérték az adónem felfüggesztésének meghosszabbítását a kormánytól. Úgy vélték, hogy a reklámadó visszavezetése a gazdasági stabilizáció és a növekedés ellen hatna. A végső döntést az Országgyűlés hozza meg.

Holnap indul a regisztráció a feldolgozóipari kis- és közepes vállalkozások energiatámogatási programjára. A Technológiai és Ipari Minisztérium felidézte: az állam a kkv-ktől október, november és december havi áram, gáz és távhő költségtöbbletük felét vállalhatja át, legfeljebb 500 ezer eurónak megfelelő forintösszegben. A pályázóknak 2024 végéig energiahatékonyságot növelő beruházást kell végrehajtaniuk.

Holnaptól november 20-ig keresik fel a számlálóbiztosok azokat a háztartásokat, amelyek nem éltek a népszámlálási kérdőív online kitöltésének lehetőségével. A válaszadás kötelező. Az adatgyűjtésben érintett mintegy 5 millió cím 63 és fél százalékából, 3,2 millió címről összesen csaknem 7 millió személyi kérdőív érkezett be a rendszerbe. A pótösszeíráson november 21. és 28. között, a települési jegyzőt felkeresve lehet kitölteni a kérdőíveket.

Hadiállapotot hirdetett az orosz elnök ki abban a négy ukrán megyében, amelyet Moszkva Oroszországhoz csatolt. Vlagyimir Putyin ezt az orosz Biztonsági Tanács ülésén jelentette be, de egyben azt hangoztatta, hogy ezeken a területeken eddig is hadiállapot volt érvényben, de most az orosz jog szerint is bevezetik azt. A négy érintett megye Herszon, Zaporizzsja, Donyeck és Luhanszk. Vlagyimir Putyin elnök arra utasította a kormányt, hogy hozzon létre egy különleges koordinációs tanácsot az ukrajnai háborús erőfeszítéseinek fokozására.

Az ukrán nép kapja az Európai Parlament idei Szaharov-díját. Roberta Metsola, az EP elnöke azt mondta, hogy a díj egyaránt illeti a harctéren küzdőket, azokat, akinek el kellett menekülniük, és azokat, akik rokonokat és barátokat vesztettek el. A jelölésben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellett az egyének, a civil társadalmi kezdeményezések képviselői és az állami és más közintézmények szerepét is kiemelték.

Lemondott a brit belügyminiszter. Suella Braverman a Liz Truss miniszterelnöknek küldött levelében azzal indokolta a lépést, hogy személyes email-szerveréről küldött át egy hivatalos dokumentumot az egyik alsóházi képviselőnek, és ezzel megsértette az eljárási szabályokat. Pénteken Liz Truss felmentette tisztségéből Kwasi Kwarteng addigi pénzügyminisztert, miután a tárcavezető által bejelentett átfogó adócsökkentési program hatalmas piaci felfordulást okozott.