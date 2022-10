Végre egy jó hír a hétvége időjárásáról

Szombaton a pára és a ködfoltok feloszlása után napos, fátyolfelhős idő várható. Csapadékra napközben nem kell számítani, késő este a Kisalföldön egy-egy zápor nem kizárt. Mérsékelt marad a légmozgás, éjszaka az északnyugatira forduló szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország döntő részén 20, 22 fok között alakul, de a déli megyékben néhol magasabb értékeket is mérhetünk – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Éjjel a hidegfront keskenyedő felhőzete északnyugatról délkelet felé mozog. Előtte a délkeleti, keleti országrészben lehetnek ködfoltok.

Vasárnap napközben a front elhagyja hazánkat, mögötte gomolyfelhők képződnek, emellett többórás napsütésre számíthatunk. Délnyugaton maradhatnak fátyolfelhők is. Csapadék nem valószínű, legfeljebb elvétve fordulhat elő kisebb eső, zápor. Az északnyugati, északi szél sokfelé megélénkül, időnként erős lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 14 fok között alakul, de a kevésbé szeles és derültebb északkeleti tájakon ettől pár fokkal hidegebbet is mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.

