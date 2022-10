Bezárnak a miskolci strandfürdők, 110 embert bocsátanak el

Október 10-től (jövő hétfőtől) határozatlan ideig a Miskolctapolca Barlangfürdő és a Selyemréti Strandfürdő is szünetelteti fürdőszolgáltatásait. Az Ellipsum Élményfürdő pedig már október 3-tól átmenetileg bezárt, mert a fürdőkomplexum kivitelezője folytatja a korábban megkezdett garanciális javításokat. Az Ellipsum Strandfürdőben pedig - régi nevén Miskolctapolcai strandfürdő - szintén október 3-án kezdődik meg a több mint egy éve leégett infraszauna bontása és helyreállítása, így a wellness részleg - a munkálatok miatt - október 3-tól nem látogatható.

A fürdőket üzemeltető cég a jogszabályoknak megfelelően, csoportos létszámcsökkentés szándékát jelentette be a Kormányhivatalnál, melynek létszáma

összesen 110 fő.

A város a tagvállalatoknál ajánlott munkát az elbocsátásra kerülő dolgozóknak, a többieket pedig segítik abban, hogy minél hamarabb új állást találjanak - derül ki a Miskolci Fürdők Kft. közleményéből

A boon.hu felidézte: Miskolcon pár nappal ezelőtt jelentették be a Csodamalom Bábszínházat, a II. Rákóczi Ferenc Megyei is Városi Könyvtárat és a Herman Ottó Múzeumot érintő intézménybezárásokat és átszervezéseket. A megnövekedett energiaköltségek ellensúlyozására a városvezetés 100 milliós nagyságrendű költségmegtakarítást remél az intézkedéstől, csakúgy, mint attól, hogy a polgármesteri hivatal két telephelye is megszűnik, a hivatalnokok a városháza épületébe járnak dolgozni.

A strandbezárással kapcsolatban az rtl.hu emlékeztet: nyaranta strandolók lepik el a Barlangfürdőt, népszerű a miskolci strand, és ha rossz az idő, a látogatók a létesítmények fűtött belső részeiben is fürödhetnek. Az energiaárak növekedése és az infláció miatt azonban annyira megnőttek a költségek, hogy a város a bezárás mellett döntött.

Az országban több fürdő és uszoda is komoly gondokkal küzd a magas energiaárak miatt. Sárváron 500 millió forint többletköltséggel számolnak. Van, ahol kevesebb szolgáltatás lesz elérhető, máshol pedig árakat emeltek. A Fürdőszövetség azonban nem számít tömeges bezárásra vagy létszámleépítésre, mert a kormánytól remél segítséget.

Nyitókép: Oláh Tibor