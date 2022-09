Összehasonlított számlák: brutális áremelkedés az egyik kedvelt diszkontnál

A Lidl alkalmazásának segítségével hasonlította össze a Kiszámoló blog szerzője az áremelkedést a diszkont üzletben. 37 termékről volt meg a tavalyi számla. Brutális számok jönnek ki annak ellenére, hogy a KSH adatai szerint valamivel 30 százalék felett van csak az élelmiszer-áremelkedés.

A csúcsot a padlizsán viszi, amely 235 százalékkal drágul, a második helyen egy szemes kávé áll 137 százalékkal, míg a harmadikon a tehéntúró 96 százalékkal. Érdekesség, hogy egy saját márkás kóla, amelynek az alapanyaga alapvétően nem drágult,

64 százalékkal kerül idén többe, mint egy éve.

Ez a számolás persze nem a hivatalos statisztika szabályai szerint készült, de jellemző lehet. Egyébként az Eurostat adata szerint augusztusban 18 százalék volt Magyarországon az infláció. Az előző hónaphoz képest az áremelkedési üteme 3,7 százalékra rúgott, ami a legmagasabb érték volt az egész unióban. A KSH a hónap elején még 15,6 százalékos adatot közölt augusztusra, a felgyorsult infláció azzal magyarázható, hogy az Eurostat módszertana szerint már az augusztusi mutatóba beleszámolták a rezsidíjak augusztus 1-jével hatályba lépett emelését.

A g7.hu még augusztus elején hasonlította össze az Aldi, a Lidl, az Auchan, a Spar és a Tesco árait. Akkor azt állapította meg, hogy amit egy éve a négy bolt átlagában még 16 324 forintért megkaptunk, azért most 21 930 forintot kellett fizetnünk,

ez 34,3 százalékos emelkedésnek felel meg.

A Pénzcentrum pedig annak járt utána, hogy miképpen próbálnak spórolni az áruházak. Számos intézkedést hoztak, mi a legérdekesebbeket emeljük ki.

Eszerint a Tescóban cserélik az izzókat, de a fűtési időszakban csökkentik az eladótér hőmérsékletét is. A Lidlnél a bolti világítás jelentős része, valamint a parkolóvilágítás lekapcsol az utolsó vásárló távozása után, míg az utolsó dolgozó távozását követően, az áruház beriasztásakor a maradék világítás is lekapcsol. Az Auchnnál modernizálták a hűtőpultokat, áttértek a zárt eladótéri bútorokra, amelyek 30 százalékos energiamegtakarítást eredményeznek. A Sparnál is az energiahatékonyságra mentek rá, tucatnyi lépést tettek, ami közül az emberek számára a leglátványosabb, hogy a tetőlogók, totemek és pilonok világítását lekapcsolják a zárás után.

