Megy az idő, nincs pénz, nem lehet adminisztrálni sem - Zűr van a napelemes pályázatok körül

Aggodalomra ad okot az, hogy a pályázati feltételek már nem felelnek meg a jelenlegi gazdasági helyzetnek - kezdte Kiss Ernő. A Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség elnöke szerint az infláció és valutaárfolyamok változása jelentősen megemelték a napelemes rendszerek árát. A kata adónem kivezetése és az üzemanyag drágulása pedig jócskán megnövelte a telepítés költségeit. Ezért a napelemszövetség azt kérte a kormánytól, hogy az eddigi 480 ezres költségkeretet emelje fel 600 ezer forintra.

Kiss Ernő azt is kifogásolta, hogy a már elvégzett munkák után nem kapják meg a fizetségüket, mert a pályázati honlapra, az úgynevezett EPTK felületre, nem lehet feltölteni az elszámolásokat. Mint mondta, már négy hete ez a helyzet, pedig írásban és szóban is jelezték a a problémát az ügyfélszolgálatnak. Érdemi választ azonban nem kaptak eddig. A szövetség elnöke azt mondta: az is nagyon aggasztja a tagvállalataikat, hogy bizonytalanná váltak az európai uniós források.

"Így nem tudjuk, hogy vajon ezeket a pályázatokat kifizetik-e"

- tette hozzá Kiss Ernő.

A napelemes rendszereket telepítő cégek helyzete nagyon nehézzé vált, mivel az eddig elfogadott 43 600 nyertes pályázathoz április óta 90 milliárd forint értékű raktárkészletet halmoztak fel. A hatalmas készlet mellett az is aggasztó, hogy sok vállalkozás beruházott, hiteleket vett fel, de az elszámolás megakadása miatt kénytelenek voltak leállítani a napelemek felszerelését.

Márpedig a kamatokat, a részleteket mindenképpen fizetniük kell.

A napelemes szövetség elnöke azt nyilatkozta: a kormányzattól várják a megoldást, vagyis azt, hogy adjon még pénzt a nyertes pályázatok megvalósításához.

"Növelni kell a kivitelezés költségét, mert annyiból lehetetlen megcsinálni, mint amennyi tavaly novemberben volt, ráadásul még azt sem lehet tudni, hogy ki fogja ezt kifizetni - hangoztatta az InfoRádióban Kiss Ernő, a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség elnöke.

Nyitókép: Pexels.com