Veszélyben Budapest fiatal fái

Az idei szokatlanul extrém aszály már nem csak a gyepeket, de a fiatal fák életét is veszélyezteti a városban. A Főkert nemrégiben adta hírül, hogy bár mindent megtesznek a hiányzó csapadékmennyiség pótlására, a közterületi fiatal fák esetében most minden extra lakossági akcióra, összefogásra is szükség van, hogy életben tudják tartani az új telepítéseket – hívja fel a figyelmet Budapest főtájépítésze a közösségi oldalán, néhány dologgal kiegészítve.

Tudnunk kell – fogalmaz Bardóczi Sándor a bejegyzésében –, elsősorban

azok a fák vannak kitéve a kiszáradás veszélyének, ahol a begyökeresedési folyamat még tart, illetve amik sekélyen gyökereznek.

A friss ültetéseknél általában mélyedést, úgynevezett tányért alakítanak ki, hogy az esővíz, illetve az öntözővíz ide gyűljön. Ezt egyrészt érdemes a fák öntözésekor elárasztani, eliszapolni. Másrészt (ez még sajnos nálunk nem nagyon divat) a tányért érdemes feltölteni mulccsal, ami lehet szalma, kaszálék, fadarálék, csökkentendő a párolgási veszteséget. Néhány évig az öntözőzsák is jó megoldás a megeredés segítésére, a Főkert egyre több helyen veti be ezt a módszert, hisz ez fokozatosan adagolja a vizet, árnyékolja és védi a törzset, egyfajta csepegtető öntözést valósít meg. A felszíni öntözés akkor hatékony, akkor kicsi a párolgási veszteség, ha csepegtető öntözés, vagy az öntözés ideje napnyugta után, vagy napkelte előtt van. Későn lefekvők, korán ébredők előnyben – írja.

Szokás kárhoztatni az ültetéskor beépített dréncsöveket, hogy az a gyökérzet kiszáradását okozhatja. Ennek valóban van kockázata, ha elmarad a drén ledugózása, netán valaki elvitte ajándékba, akkor „házilag” egy nedves ronggyal is meg lehet ejteni a dugózást – jegyzi meg a főtájépítész kiemelve, de ne feledjük, a beépített dréncső tud valami nagyon fontosat: alulról nedvesíti a talajt, így arra készteti a fát, hogy lefelé növesszen gyökereket, a talajvíz irányába.

A felülöntözésnek ugyanis hosszabb távon (…) az a kockázata, hogy a gyökerek tartósan a felszín közelében maradnak, így aszályban jobban kiszáradnak,

s a fa soha nem kapcsolódik majd a mélyebb, nedvesebb rétegekhez. Ezért ha dréncsővel ültetett fiatal fát látunk, a dréncsőbe juttassunk vizet. 60-70 liter vizet a frissen ültetett fák is el tudnak nyelni, de ekkora szárazságban egy kannányi víz is életmentő lehet a kókadt, fonnyadt levelű kis fáknak. Az öntözőzsákokat is tele lehet vízzel hordani, ha laposak, a tányérok feliszapolása is életmentő lehet. Különösen a pesti oldal homokosabb talajain van most nagyon nagy szükség a rásegítésre öntözéskor, főként a fiatal fák esetében – hangsúlyozza Bardóczi Sándor.

„Hálásan köszönünk minden civil akciót, amely a frissen ültetett fáinkat segít életben tartani a klímavészhelyzet idején. A héten újabb hőhullámot jósol a meteorológia, vigyázzunk együtt a fáinkra!” – zárul a Facebook-poszt.

Nyitókép: Bardóczi Sándor/Facebook