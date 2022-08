Megy a kaszálás - mutatjuk a Sziget-fesztivál árait

A hvg.hu gyűjtötte össze a Sziget legjellemzőbb árait. Nem a koncert jegyekét, hanem az étel-italét. A portál azzal kezdi, hogy a Szigeten is a "repohár" a divat, méghozzá mindjárt háromféle: a négycentis 300, a háromdecis és a félliteres pedig egyaránt 600 forintba kerül.

Aki sörözni szeretne, annak legalább 1290 forintot kell áldoznia egy korsóért. Fél liter ciderért viszont már 1590 forintot kell fizetni. Dobozos sört viszont lehet 1390 forintért is kapni, és ugyancsak ennyibe kerül egy korsó házi sör.

A mostanában divatos Viper Hard Seltzer három decis kiszerelésben 1290 forintba kerül, igaz, ez több féle ízben is kapható.

A borkedvelők decinként 690 forintért ihatnak, a fröccsöt pedig mérettől függően 990 és 2410 forintért mérik.

A rövid italok még drágábbak: 4 cent Finlandia vodka 1950 forint, és ugyanennyibe kerül a Jack Daniel's whisky is. A ginért már kicsivel többet kell adni: a Tanquerayból négy centiért akár 2590 forintot is elkérnek.

Persze a pálinkakedvelők sem maradhatnak szárazon, nekik a Szigeten Rézangyalt mérnek, méghozzá 1950 forintért négy centet. Van persze Tatratea, Jägermeister, Unicum, no, meg Tubi is, ezek árai 1850 és 2190 forint között szóródnak.

Aki inkább long drinkre vágyik vagy koktélozni szeretne, azoknak fél liter Long Island Iced Tea 5990 forintba fáj, a Mojitoért viszont "csak" 3990-et kell a pultban hagyniuk.

Ha valaki nem akar alkoholizálni, akkor ihat üdítő italt is. A kóla, a tonik, a gyömbér, a Fanta, a Sprite és a gyümölcslevek egyaránt félliteresek, és 890 forintba kerülnek,

az ásványvíz pedig egy picit még olcsóbb is: 850 forintért juthatunk hozzá

- olvashatjuk.

De éhen sem maradhat egyetlen Szigetre látogató vendég. Persze csak akkor, ha nem sajnál négy-hat ezer forintot kifizetni egy hamburgerért. Az ételárak általában is ebben a sávban mozognak: ha kolbászra vágynánk, az is jellemzően 4500 forintról indul, ugyanúgy, ahogy a kebab, a zöldséges csirke. Kicsit olcsóbb a gyros, persze, hogy ha pitába és nem tálként kérjük, így „csak” 3500 forint. Ám még a legolcsóbbnak számító melegszendvicsért is legalább 3000 forintot gombolnak le a vendéglátósok.

Kávé: az eszpresszó 899 forinttól indul a standoknál, de ez a legolcsóbb, ha dupla kávét akarunk, azért simán 1700 forintot fogunk otthagyni. Ha pedig kávé, akkor nem maradhat el mellőle a croissant sem, még akkor sem, ha 900 forint.

A portál szerint az fesztivál büfé árai szinte teljesen megegyeznek a Budapest belvárosában tapasztalhatókkal. Azok viszont jellemzően a külföldi turisták zsebeihez igazodnak. A szerényebb jövedelmű magyarok nem is nagyon látogatják ezeket a helyeket.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt