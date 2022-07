Szigorítottak a 480 forintos benzinársapkán - a nap hírei

Tovább korlátozta a kedvezményes tankolásra jogosultak körét a kormány. Az erről szóló rendelet már meg is jelent a Magyar Közlönyben. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón közölte: ezentúl csak a magántulajdonú járművek, a mezőgazdasági gépek és a taxik tankolhatnak a 480 forintos hatósági áron. Gulyás Gergely bejelentette azt is, hogy a kormány felszabadítja a stratégiai dízel-tartalékok körülbelül negyedét, ami a Mol tartalékaival együtt is csak a hazai igények egy részét fedezi, ezért importra is szükség van. Szólt arról is, hogy Magyarország képes megfelelni a 15 százalékos gázfogyasztás-csökkentési uniós elvárásnak, ha erről megszületik a kötelező erejű döntés. Úgy fogalmazott: a gáztól mindenáron szabadulni kell, ezért az energetikai veszélyhelyzeti operatív törzs megvizsgálta az alternatívákat. Megerősítette: növelik a lignittermelést, újraindítják a mátrai erőmű szenes blokkjait, vizsgálják a barnakőszén kitermelés lehetőségét is.

A kisvállalkozók elleni újabb lépésként értékelték a kedvezményes tankolásra jogosultak körének szűkítéséről szóló kormánydöntést az ellenzéki pártok. A tömörülések a határozatot újabb inflációnövelő lépésnek is tartják, egyben úgy vélik: a kormány emellett ismét távolabb kerül a zöld megoldások alkalmazásától. A Demokratikus Koalíció szerint a bejelentés az üzemanyagokon lévő hatósági ár kivezetésének következő lépése. A Jobbik úgy vélte: a döntés határozata egy újabb csapás a magyar kisvállalkozókra, akiket az elmúlt hetekben már így is ellehetetlenítettek. Az LMP szerint a döntés újra bizonyította, hogy a Fidesz egyszerűen irtózik a zöld megoldásoktól. A Párbeszéd úgy véli: a döntés miatt a vállalkozások megemelkedett kiadásaikat a fogyasztókra, azaz a magyar emberekre terhelik. A Momentum a fuvarozókat érintő úthasználati díj csökkentését javasolja.

Újabb adókönnyítésről döntött a kormány: ezentúl a cégek nemcsak forintban, hanem euróban és dollárban is megfizethetik a társasági és az iparűzési adót - jelentette be Facebook-oldalán a pénzügyminiszter. Varga Mihály megjegyezte: az új szabály egyszerűsítést hozhat azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. Bejegyzése szerint csökken az adminisztráció, változatlanul befolynak az adóbevételek ezzel stabil marad a költségvetési egyensúly.

Megjelent a 2022/2023-as tanév rendje a Magyar Közlönyben. A rendelet szerint az első tanítási nap szeptember 1-én lesz, míg az utolsó június 15-e. A végzős diákok a középfokú iskolában május 4-ig, a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 31-ig járnak iskolába. A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskolák január 27-ig adják ki az első félév tanulmányi értesítőit. Az őszi szünet október 29-től november 7-ig, a téli december 22-től január 3-ig, a tavaszi szünet április 6-tól 12-ig tart.

A kisebb létszámú, 4-8 osztályos iskolákban lehet reális a fafűtés bevezetése – jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta: a kormány első körben azt méri fel, hogy hány iskolában lehet lehetőség erre. Azt is vizsgálják, hogy tudják-e segíteni a folyamatot állami kazángyártással. Hozzátette: ahány kazánt venni kell, arra az állam biztosani fogja a forrásokat.

Leállította Lettországba irányuló földgázexportját a Gazprom. Az indoklás szerint a balti ország csak euróban hajlandó fizetni, nem pedig rubelben. Az ügy előzménye, hogy a lett parlament az ukrajnai háború miatt 2023 január 1-ig leállította az orosz gázimportot. Az energiatörvény módosításával elrendelte a földgázellátás diverzifikálását, és a stratégiai földgáztartalékok biztosítását. Lettország egyúttal azt tervezi, hogy saját terminálokat épít cseppfolyósított földgáz fogadásához.

Ferenc pápa is kulturális népirtásnak tartja a kanadai őslakosok bentlakásos iskolákba kényszerítését, fizikai és szexuális bántalmazását. A katolikus egyházfő erről hatnapos kanadai látogatásáról hazatérőben nyilatkozott. A térdproblémája miatt kerekesszékbe kényszerülő 85 éves egyházfő ismét elmondta, nem kizárt, hogy egészségi állapota miatt lemondjon, mindenesetre mostantól sokkal kevesebbet fog külföldre utazni. Az egyházat inkább már csak a Vatikánban akarja szolgálni.

Már két halálos áldozata van a majomhimlőnek Spanyolországban. Az első majomhimlővel fertőzött spanyolországi - egyben európai - beteg halálát pénteken jelentette be az egészségügyi minisztérium, részletek közlése nélkül. A spanyol média úgy tudja, hogy az első áldozat Valencia tartományban hunyt el agyvelőgyulladásban, a majomhimlő okozta szövődményben. Európában ez az első két ismert, majomhimlő okozta haláleset.

Megpróbálják fokozatosan csökkenteni a nyugat-csehországi Nemzeti Parkban egy hete pusztító erdőtűz területét a tűzoltók. A legfrissebb jelentés szerint továbbra is mintegy ezer hektáron ég az erdő. A tűzoltók számát az eddigi ötszázról hétszázra emelték, a tűzoltásba már nyolc helikopter és három repülőgép is bekapcsolódott. A műszaki segítség Svédországból, Lengyelországból és Szlovákiából érkezett. Az erdőtűz még kedden átterjedt a szomszédos Szász-Svájc Nemzeti Park területére is. A cseh oldalon mintegy 450-500 embert kellett evakuálni.