Kiderült, mikortól érvényesek az új benzinársapkás szabályok - itt a rendelet

Gulyás Gergely a szombati Kormányinfón azzal indokolta, hogy szűkítik a 480 forintos hatósági áras üzemanyagokra jogosultak körét, hogy az európai energiaellátásban mára lehetetlen helyeztet teremtett a szankciók sora és a háború. Mindemellett nem lehet egyelőre látni, hova vezet az ukrajnai háború és senki nem tudja garantálni, hogy az őszi-téli időszakban garantált lesz-e az ellátás. A Mol százhalombattai finomítójában is elkezdődött a tervezett (egyszer már elhalasztott, de tovább nem odázható) karbantartás, ami szintén nehezíti a helyzetet.

Az új szabályozás szerint

a személytaxik kivételével a nem magántulajdonú személyautókra már nem lesz érvényes a 480 forintos kedvezményes ár.

A maximált ár marad a mezőgazdasági járművek számára is, és továbbra is ki vannak belőle zárva a 7,5 tonnát meghaladó tehergépjárművek, a külföldi járművek, valamint a kannába tankolás is csak piaci áron történhet.

Az intézkedés szombaton (2022. július 30.) déli 12 órától hatályba lép.

A vonatkozó kormányrendeletben, ami fél 12 után meg is jelent a Magyar Közlönyben, egész pontosan az szerepel, hogy "az üzemanyag nem hatósági áras termék, ha azt

a) külföldi rendszámú jármű,

b) a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet szerinti személytaxi-szolgáltatást nyújtó jármű kivételével a jármű forgalmi engedélye szerint nem természetes személy által üzemeltetett jármű vagy

c) nem az üzemanyagtöltő állomáson töltött jármű üzemanyag tankjának töltése céljából értékesítik.”

A jogosultság a forgalmi engedély vonalkódja alapján ellenőrizhető, a töltőállomások jogosultak ezt megtenni, illetve jogosultak visszakereshetően (és más előírásoknak megfelelően) tárolni az adatokat.

Fontos kitétel, hogy ha a jogosultság okirattal hitelt érdemlően nem igazolható, az üzemanyag hatósági áron nem értékesíthető.

