Szakértő: hazánk előbb eszmélt az uniónál

Európában az elhibázott szankciós politika vitte fel az energiaárakat, mondta az InfoRádióban a Mathias Corvinus Collegium Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője. Sebestyén Géza szerint a magyar kormány az Európai Uniónál gyorsabban ismerte fel, hogy gázhiány fenyegeti a kontinenst.

A kormány hét pontból álló intézkedési tervével kapcsolatban kifejtette: helyes irány a hazai gázkitermelés növelése, még ha ez nyilván nem egy gyors folyamat. Azzal is egyetért, hogy a kormány felhatalmazta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, hogy további gázkészleteket szerezzen be, amivel kapcsolatban a tárcavezető már ért el sikereket. De a lignitkitermelés felpörgetése, a Mátrai Erőmű blokkjainak újraindítása, a Paksi Atomerőmű üzemidejének meghosszabbítása mind-mind azt szolgálja, hogy csökkenjen a potenciális energiahiány esélye és megfelelő volumenű legyen a hazai kínálat. Ahogyan a fogyasztás kordában tartása is, a lakosság ezirányú motiválása is ezt a célt szolgálja – tette hozzá Sebestyén Géza. Úgy véli, hogy a kormány a rezsicsökkentés átalakításával garantálja a rezsicsökkentés költségoldalát.

A klímavédelmi szempontok most szükségszerűen a háttérbe szorulnak, tette hozzá a szakértő. Sebestyén Géza szerint amennyiben az Európai Unió nem akarja összedönteni a saját gazdaságát, akkor olyan energiaforrásoknak is utat kell adnia, amelyek kevésbé környezetbarátak és ezért eddig mellőzve voltak. „Most nem az a kérdés, hogy mennyire környezetbarát módon tudjuk megoldani az energiatermelést, hanem sokkal inkább az, hogy lesz-e elég energia ahhoz, hogy a gazdaság működni tudjon, illetve a lakosság számára is rendelkezésre álljon a szükséges fűtőérték a tél átvészeléséhez” – fogalmazott a Mathias Corvinus Collegium Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

A fent említett intézkedések alkalmasak arra, hogy Magyarországon ne legyen gázhiány, de ez persze majd csak télen derül ki, tette hozzá Sebestyén Géza az InfoRádióban.

Nyitókép: SPmemory/Getty Images