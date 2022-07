Rezsicsökkentés: operatív törzs vizsgálja a nagycsaládosok helyzetét is – a nap hírei

Megjelent a rezsicsökkentés módosításáról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A határozat első pontjában a kormány felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy tegyen javaslatot a kedvezményes lakossági villamosenergia és földgáz szolgáltatás fenntartásához szükséges intézkedések megtételére. Ezen felül a felhívja a külügyminisztert és az ipari minisztert, hogy a szállítási és betárolási kapacitások mértékéig gondoskodjon a következő téli magyar földgázellátáshoz szükséges készlet betárolásáról. Az ipari- és az agrár- és a gazdaságfejlesztési miniszternek az energiahordozókra vonatkozó export-korlátozás bevezetésére kell javaslatot tennie.

Európában egyedül a magyar kormány védi erős árkorlátozással a családokat – hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba a Kossuth rádióban hozzátette: a most meghozott kormányzati döntéseket a háború és az egész Európát sújtó energiaválság indokolja. Felhívta a figyelmet arra, hogy az évek óta hatályban lévő rezsicsökkentést most csakúgy lehet fenntartani, ha azt az átlagfogyasztásig biztosítják. Kiemelte: az energia-veszélyhelyzeti operatív törzs külön foglalkozik azok helyzetével, akik csak áramot fogyasztanak, gázt pedig egyáltalán nem, vagy csak nagyon keveset használnak, továbbá kitérnek a kistelepüléseken élők helyzetére és a nagycsaládosok védelmére is.

A rendőrökéhez hasonló béremelést akarnak a tanárok – hangzott el az RTL riportjában. A Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke azt mondta: az oktatási államtitkár háromszor 10 százalékos ajánlatot tett a tanárok béremelésére a sztrájktárgyalásokon, amiről kiderült, hogy az első 10 százalékot már a januári pótlékemelésnek be is tudta a kormány. Gosztonyi Gábor szerint egy valódi bérrendezéshez legalább 45 százalékkal azonnal kellene emelni a tanárok fizetését.

Ismét telefonon egyeztetett kínai kollégájával a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a közösségi oldalán azt írta, az egyeztetésre azért volt szükség, mert az Ukrajnában zajló háború nemcsak Európában, hanem az egész világon is érezteti negatív hatását: a tartósan háborús inflációs környezet, az egekbe szökő energiaárak, az élelmiszerellátási válság és az újabb migrációs hullámok világszerte veszélyeztetik a stabilitást. A magyar tárcavezető elmondta kínai kollégájának, hogy Magyarország a mielőbbi békében érdekelt, hiszen csak a béke jelent megoldást a háború miatti kihívásokra.

NATO-tagállamoktól származó fegyvereket semmisítettek meg az orosz csapatok Ukrajnában legújabb hadműveleteik során - közölte az orosz védelmi minisztérium szóvivője. Igor Konasenkov altábornagy szerint a fekete-tengeri Odessza kikötőjében Harpoon típusú, hadihajók ellen használt manőverező robotrepülőgépek lerakatát, Donyeck térségében pedig egy amerikai HIMARS rakétarendszert semmisítettek meg. Az orosz légvédelem mindemellett lelőtt egy ukrán Mi-17-es típusú katonai helikoptert Szlovjanszk és egy Szu-25-ös csatarepülőgépet Harkiv térségében.

Szombaton is csaknem 13 ezren érkeztek Ukrajnából Magyarországra. Több mint 7 ezren az ukrán-magyar, majdnem 5 és fél ezren a román-magyar határszakaszon léptek be az ország területére. A rendőrség 307 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. 144-en, köztük 63 gyermek vonattal érkezett Budapestre.

Vélhetően hajtóműhiba miatt zuhant le a lőszert szállító ukrán repülőgép az éjjel az északnyugat-görögországi Kavalánál. A fedélzeten utazó 8 ember meghalt. A görög légiforgalmi irányítás közölte, hogy a pilóta hajtóműhibára hivatkozva kényszerleszállást hajtott végre, de a gép 40 kilométerre a kavalai repülőtértől földnek csapódott. A hatóságok lezárták a környéket, ahonnan a katasztrófa miatt áramkimaradásokat is jelentettek. Az An-12 típusú gép Nisből indult. Fedélzetén 11 és fél tonna lőszert vitt volna Bangladesbe. A gép a tervek szerint megállt volna tankolni az ammáni repülőtéren.

Továbbra is tűzgyújtási tilalom van a száraz meleg időjárás miatt az egész országban - hívta fel a figyelmet ismét a fővárosi katasztrófavédelem. Ennek értelmében tilos tüzet rakni az erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A hatóságok azután beszéltek erről, hogy szombaton két helyszínen is nagy kiterjedésű növényzettűzhöz kellett kivonulniuk a fővárosi tűzoltóknak. A lángokat mindkét helyszínen eloltották.

Már készülnek a közelgő kánikulára az ivóvízszolgáltatók. A megnövekedett vízigény különösen a turisztikailag kiemelt térségekben és az agglomeráció azon részén jellemző, ahol az ingatlanok és a lakosság száma az utóbbi években ugrásszerűen nőtt. A szolgáltatók megpróbálják biztosítani, hogy a vízbázisok megfelelő tartalékkal rendelkeznek. Több helyen párakapuk kihelyezésével is igyekeznek enyhülést nyújtani majd a hőségben.