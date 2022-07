Új rezsiszabályok: jöhet valamiféle kompenzáció

Ahogyan arról beszámoltunk, a kormány energia-veszélyhelyzetet hirdetett, és hétpontos akciótervet fogadott el. Ennek részeként csak az átlagfogyasztás mértékéig jár majd augusztustól a rezsicsökkentett energiaár. Efelett a piaci árat kell megfizetniük a háztartásoknak – derült ki a szerda délutáni Kormányinfón.

„Ha eljön a béke, akkor visszaáll a régi rend, ám azért nagyon sokat kell még tennünk. Nekem ez a határozott meggyőződésem – fogalmazott a fentiek kapcsán Németh Szilárd a HírTV stúdiójban. – Egyben viszont biztos vagyok, hogy az árak egy pillanat alatt nem esnek vissza, de akkor már van lehetőségünk arra, hogy a béke tekintetében gondolkozzunk.”

A kormánybiztos arról is beszélt a műsorban, hogy a kabinet dolgozik valamiféle kompenzáción, amit az energia-veszélyhelyzet kihirdetése következtében lefaragott rezsicsökkentésért nyújtanak a magyar embereknek.

„Fidesz az mindig is a rezsicsökkentés pártján állt, és a rezsicsökkentéssel eddig is, ezentúl is meg fogjuk védeni a családokat. Van olyan háztartás, ahol csak villanyt használnak és gázt nem. Sok mindenben gondolkodunk. (...) Gyakorlatilag egész éjszaka ömlöttek az e-mailek és a Facebook-hozzászólások. Ezeket a problémákat mind-mind az asztalra tesszük, és nagyon komolyan foglalkozunk velük, mert mindenkin segíteni szeretnénk” – mondta Németh Szilárd.

