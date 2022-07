Csak az átlagfogyasztásig jár augusztustól a rezsicsökkentett energiaár

Európa egészének feladata, hogy próbáljon a problémákon helyben segíteni. A gabonahiány és az éhínség veszélye miatt most ez különösen aktuális. A külső határvédelemre ettől függetlenül szükség van, azt remélik, hogy szeptemberben már felállhatnak az első határvadász egységek. Európát is védjük, de a költségek alig öt százalékát térítette meg az EU.

2022.07.13. 15:59

Katás visszaélések

2012-ben fogadták el a katáról szóló törvényt, az ellenzék egyik képviselője sem szavazta meg, akkor a cél az volt, hgy a lakossági szolgáltatást végző kisvállalkozóknak vezessenek be átalányadót. Az elején így is indult. de utána elburjánzott a használata, ezért próbáltak később változtatni. A PM szerint a katások kétharmada munkaviszonyt vált ki, és egyetlen cégnek számláz. Ez helytelen, rossz gyakorlat. A szabály lehetőséget adott az adóelkerülésre, most ezt megszüntettük. Ez a módosítás visszatérés az eredeti célhoz. Nem látjuk okát annak, hogy változtassunk az elfogadott jogszabályon. A kata-törvény elfogadásával azért kellett sietni, mert most zajlik a parlament rendkívüli ülése, nem a költségvetés miatt hoztuk meg, de jelent ez többletbevételt.