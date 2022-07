Csütörtökön jönnek a rezsicsökkentés korlátozásának részletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elkezdett spórolni az energiával, pedig két-három hete ez még nem jutott eszébe. Nem tudja még, mennyivel fog nőni a rezsije, de szerinte ki fogja tudni fizetni – írja a Telex, mely a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban kérdezte Gulyás Gergelyt a rezsicsökkentésről.

A tárcavezető elmondta: mielőtt számításokba bonyolódna, megvárja az ezzel kapcsolatos csütörtöki bejelentéseket. Vagyis várhatóan holnap jelenik meg a rezsicsökkentés korlátozásáról szóló kormányrendelet.

Gulyás Gergely mások mellett azt is közölte, hogy a kormánynak nincsenek számításai, az MVM-nek viszont igen, amik egészen pontosak. „Azt is meg tudják mondani, hogy hol nem használnak egyáltalán gázt, vagy villanyt, és azt is, hogy hol nagyon alacsony a gáz- vagy villanyhasználat” – fogalmazott.

Hozzátette: „a helyzet az, hogy súlyozott átlagot vettünk figyelembe, ami azt jelenti, hogy ahol nem használnak, vagy nagyon alacsony a gáz-, vagy villanyhasználat, éves szinten mondjuk 400 köbméter alatt van, azt nem vettük figyelembe az átlag kiszámításakor”. A Miniszterelnökség vezetője szerint így tényszerű, hogy

a fogyasztás helyeknek a 75 százaléka az átlag alatti.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a rezsicsökkentés csökkentése még azzal is járhat, hogy nőni fog a kormánypártok támogatottsága, mert a magyarok józanok és látni fogják, hogy ők legalább az átlagfogyasztásig meg tudják védeni a családokat a „hihetetlen energiaár-robbanástól”, szemben a többi európai országgal.

Emlékeztetett, hogy a választások után 80 euró körül volt a gázár, most pedig már meghaladja a 180 eurót. „Ezt senki nem jelezte előre” – fogalmazott. Gulyás Gergely elmondása alapján az elmúlt években néhány tízmilliárd forinttal lehetett biztosítani a rezsicsökkentést, ami most már ezermilliárd forintos nagyságrendet tesz ki, és várhatóan jövőre még több lesz.

