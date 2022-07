Energia-veszélyhelyzetet hirdetett a kormány - a nap hírei

Energia-veszélyhelyzetet hirdetett a kormány, ennek részeként fogyasztási korlátot vezetnek be a csökkentett árú energiára – jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón elmondta: csökkentett áron csak az átlagfogyasztás mértékéig lehet használni az áramot és a gázt, afölött piaci árat kell fizetni. Harmadával növelik a hazai gázkitermelést, a külgazdasági és külügyminisztert megbízták, hogy további gázimport szerződéseket kössön. Kiviteli tilalmat vezetnek be az energiahordozókra és a tűzifára, fokozzák a lignitkitermelést és újraindítják a Mátrai Erőmű blokkjait. Megerősítették azt is, hogy kezdeményezik Paks1 üzemidejének hosszabbítását.

Magyarországon az európai átlag feletti a földgáztárolók töltöttsége - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arról beszélt, hogy Magyarország az éves fogyasztás 25,5 százalékát már betárolta, emellett elkezdődtek a kereskedelmi tárgyalások további földgáz vásárlásáról. A kormány számításai szerint a fűtési szezon kezdete előtt még 700 millió köbméter vásárlása lehetséges.

A kormány nem a költségvetés miatt változtatott a katán, de az új szabályozás hoz majd többletbevételt – mondta a kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely úgy vélte, hogy 50-300 milliárd forint közötti többletbevételről lehet szó. Elismerte, hogy a kisvállalkozók tételes adója helyett választható adóformák magasabb összegű fizetési kötelezettséggel fognak járni.

A Lendvay utcai Fidesz-székháznál, az Andrássy úton, az Oktogonnál folytatódott a Kossuth téren kezdődött tüntetés az új kata-törvény ellen. Beszámolók szerint rendőrsorfal állja el az utat a Deák tér felé az Andrássy úton. Az Országház előtti tüntetést szervező Momentum elnöke felszólította Novák Katalin köztársasági elnököt, hogy ne írja alá az új kata-törvényt.

A honvédelmi miniszter utasítást adott a haderő készenlétének fokozására. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a kettős biztonsági nyomással, az orosz-ukrán háborúval és az illegális bevándorlókkal indokolta az intézkedést. A haderő készenlétének fokozása azt jelenti, hogy a katonák a következő hetekben, hónapokban többet, intenzívebben, nagyobb kötelékekben fognak gyakorlatozni az ország több pontján. Felgyorsul a kiképzés, több tartalékost hívnak be.

Fennáll a veszélye, hogy Magyarország súlyosan és rendszerszerűen megsérti az Európai Unió alapját képező értékeket - állapította meg a jogállamiság magyarországi helyzetéről elfogadott jelentéstervezetében az Európai Parlament belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottsága. A LIBE szerint a magyar kormány szándékos és szisztematikus erőfeszítéseket tesz az uniós szerződésben rögzített európai értékek aláásására.

Megduplázódott az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma a múlt hét óta, két és félszeresére emelkedett a halálozás – derül ki a kormányzati koronavírus-portál adataiból. Az elmúlt héten 8.036 új koronavírus fertőzöttet igazoltak, meghalt 35 beteg. Jelenleg 628 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 16-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma csaknem 16 ezer, a beoltottak száma pedig meghaladja a 6 millió 400 ezret. A kórházi oltópontokon pénteken 14 és 19 óra között, időpontfoglalás nélkül is lehet vakcinát kérni.

Tűzvész pusztít Nyugat-Európa több térségben a nagy hőség nyomán. Észak-Portugáliában halálos áldozata is van a tüzeknek. A helyi meteorológiai szolgálat az ország nagy részére vörös riasztást adott ki, mert a hőmérséklet várhatóan meghaladja a 40 Celsius-fokot.A szomszédos Spanyolország nyugati területének nagy részén is 40 fok fölött van a hőmérséklet, és több tűzvész keletkezett, az egyik már 2500 hektárnyi növényzetet pusztított el. Franciaországban 1000 hektárnyi erdő égett le a térséget sújtó hőhullámban.

Az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási események miatt, Németország egyes területei már nem lakhatóak - figyelmeztetett a német kormány katasztrófavédelmi ügynökségének vezetője. Német lapoknak nyilatkozva Ralph Tiesler elmondta, hogy szerinte egyes területeket nem szabad újra benépesíteni a klímaváltozás, a súlyos időjárási katasztrófák és az árvizek akut veszélye miatt