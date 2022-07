Össztűz zúdult a katára az Országgyűlésben

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról (kata) szóló, a Pénzügyminisztérium által hétfőn benyújtott új, jelentős szigorításokat tartalmazó törvényjavaslat vitáját tartották a napirend előtti felszólalások után kedden az Országgyűlésben. Mint arról beszámoltunk, szakértők szerint a katások kétharmada kieshet az adó hatálya alól, amelynek új szabályait még Parragh László MKIK-elnök is elég "erőteljesnek" tartja.

A kata új szabályozása a kormány szándékai szerint megőrzi az adónem eddigi pozitívumait, bezárja viszont azokat a kiskapukat, amelyek a jogalkotói szándékkal ellentétes magatartást váltottak ki az adózóknál - mondta kedden Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Expozéjában kiemelte: a javaslat célja, hogy olyan törvényi szabályokat alakítson ki, amelyek megőrizve a kisadózó vállalkozások tételes adójának eredményeit, biztosítják, hogy az adónem továbbra is elsősorban az eredetileg megcélzott kör, a ténylegesen is vállalkozási tevékenységet folytató legkisebb adóalanyok számára legyen vonzó adózási alternatíva.

Azt mondta, az adómérték és adminisztrációs terhek csökkentése mellett az adónem célja a gazdaság kifehérítése a kisvállalkozói tevékenységből származó jövedelmek legalizálásán keresztül.

Illés Boglárka (Fidesz) a törvényalkotási bizottság előadója arról beszélt, hogy 2020-ra már az összes katás mintegy 40 százalékát tették ki a korábban alkalmazásban állók. Hozzátette: a 2021-ben bevezetett szigorítások következtében a bújtatott foglalkoztatás megnehezült ugyan, de a jelenség továbbra sem szűnt meg, és a munkaviszonyból érkezők egyre nagyobb mértékű térnyerése komoly versenyképességi hátrányt jelent azon munkáltatók számára, akik jogkövető módon, munkaviszonyban alkalmaznak szakembereket. A kormányoldali tagok támogatták az előterjesztést.

Gréczy Zsolt (DK) a bizottsági kisebbségi véleményének előadója ugyanakkor azt közölte: az ellenzék egységesen elutasítja a törvényjavaslatot. Arra szólította fel a kormányt, hogy vonja vissza az előterjesztést, kezdjen érdemi egyeztetést és az új szabályok szeptember 1-jei bevezetésével ne szabjon betarthatatlan határidőket nyár közepén több százezer magyar családnak és vállalkozásnak. A politikus felhívta a figyelmet arra: már több ezren tiltakoznak a törvényjavaslat ellen a Kossuth téren (közben a Margit hidat is lezárták a tüntetők, erről itt írtunk).

Napirend előtti felszólalások

Az általános vita előtt már téma volt a kata ügye az Országgyűlésben.



Bedő Dávid (Momentum) arra szólította fel a kormányt, hogy vonja vissza a katára vonatkozó törvényjavaslatot. Azzal vádolta a kabinetet, hogy "egészpályás letámadást" indított a középosztály ellen, és 400 ezer vállalkozó és család megélhetését akarja "földhöz vágni" a kata módosításával. Soros György, Brüsszel és a nemátalakító óvodások után a kormányoldal új ellenségei a fodrászok, a fordítók, a grafikusok, a nyelvtanárok és a villanyszerelők félelmetes seregei lettek - fogalmazott. Dömötör Csaba államtitkár válaszában kiemelte: a Momentum azokhoz csatlakozott, akik a társasági adót 19 százalékra emelnék, a jövedelemadót pedig kétkulcsossá tennék.

Brenner Koloman (Jobbik) arra szólította fel "az országot az államcsőd felé kormányzó fideszes egypárti túlhatalmat", hogy ne az önálló egzisztenciát teremtő polgárokat, vállalkozásokat sújtsa, hanem azonnal vonja vissza a kata-törvényjavaslatot. Szerinte egy ilyen javaslatot egy polgári kormány az adóév kellős közepén eleve nem fogadtathatna el. Felhívta a figyelmet arra: a kormány múlt héten jelentette be, hogy az Európai Bizottság javaslatát elfogadva, vállalja a speciális gyors jogalkotások csökkentését, majd beterjesztette a kata-törvényjavaslatot, amelyet 30 óra alatt meg is akar szavaztatni az Országgyűléssel. Rétvári Bence belügyi államtitkár szerint a képviselő nem mondhatja azt, hogy Magyarországon rossz helyzet lenne akkor, amikor 3,5 százalékos a munkanélküliség van, amikor béremeléseket hajtott végre a kormány és kifizette a 13. havi nyugdíjat, illetve a 25 év alattiaknak adómentességet biztosított és családi adóvisszatérítést is nyújtott.