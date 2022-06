Visszaerősödhetett egy oltásban megtalálható legyengített vírus – válaszol a szakember

A szakértők szerint valószínű, hogy a kimutatott vírusnyomok olyasvalakitől erednek, akit nemrégiben élő vírust tartalmazó, szájon át beadható vakcinával (Sabin-csepp) immunizáltak külföldön.

Nagy-Britanniában 2004 óta nem használnak ilyen jellegű poliooltást, mivel igen ritka esetben az ilyen oltóanyagban lévő vírus átterjedhet másokra. Jóllehet e vírusfajta jóval gyengébb, mint a természetben terjedő eredeti vírustörzs, elvileg okozhat súlyos megbetegedést.

A témával kapcsolatban Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke elmondta: azon gyerekek esetében, akik itthon megfelelő sorrendben felvették a kötelező oltásokat, nincs mitől tartani.

"Ez a vírus egy rettenetesen rossz emlékű és adott esetben nagyon súlyos bénulásokat okozó vírus, ami ellen kétféle oltóanyag készült: az egyik a Sabin-csepp, amely legyengített élő kórokozót tartalmaz, és hogyha ez egy mutáción esik át (ahogy a koronavírusról is megtanultuk, hogy mutálódik), akkor előfordulhat, hogy ismét fertőzővé válik és betegséget okozhat. E vírus ellen

Magyarországon a gyermekek a másik típusú védőoltást kapják, a Salk-vakcinát, ami elölt vírust tartalmaz, és védettséget jelent akár a vadvírus, akár a korábban legyengített vírus felerősödött mutációja ellen"

– mondta Havasi Katalin.

A szakember elmondta: a poliovírus 100 megfertőzött gyerekből 99-nél enyhe tüneteket okoz, de 1 százaléknál bénulásos tünetek jelentkeznek.

"Tehát amikor a szennyvízből kimutatjuk a kórokozót és nem tudunk megbetegedésekről, akkor azt reméljük, hogy még csak az a 99 gyermek vagy felnőtt kapta el, aki nem volt oltott és nem lett beteg, és remélhetőleg nem lesznek betegek, mint az említett 1 százalék" – utalt a brit helyzetre Havasi Katalin.

Kiemelte: ahhoz, hogy mutálódhasson a vírus, és

egy ilyen visszaerősödött oltási vírus betegségeket okozhasson, arra van szükség, hogy oltatlan gyerekekkel vagy felnőttekkel találkozzon, egyik emberről a másikra átadódjon.

Ilyen esetekben válhat erősebbé és okozhat még súlyosabb fertőzéseket.

Magyarországon egyébként már a 60-as években elkezdték oltani a gyerekeket a gyermekbénulás ellen. A vadvírus

korábban évi kétezer bénulásos esetet okozott,

utána pedig már csak egy-egy ilyen súlyos eset történt,

vagyis nem volt kérdés, hogy oltani kell vele. Az akkor használt Sabin-csepp nagyon erős és tartós védelmet ad.

"Ám miután a világon lecsökkent a vad poliovírus-fertőzés, és abban bízott a WHO is és mindenki, hogy ki lehet a világról irtani ezt a vírust, és nem cirkulált már a vadvírus a társadalomban, a legtöbb országban, így Magyarországon és a nyugati országok többségében is lecserélték a Sabin-cseppet a Salk-vakcinára, ami a csecsemőkorban beadandó kombinát oltóanyagban van benne. Mind a két szer teljes és tartós védelmet ad, de a Sabin-csepp egy picit tartósabbat és erőteljesebbet, ugyanis a nyálkahártyát is védi. Emiatt az a kisgyermek, akit ezzel oltottak, el sem kapta a vírust. A Salk-vakcinát kapó gyermek a vírust ugyan elkaphatja, de számára sem fog bénulást vagy súlyos tüneteket okozni" - nyugtatta meg a szülőket a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. A brit helyzet A szakértők szerint az a tény, hogy ugyanabból a londoni szennyvízkezelőből nyert mintákban az elmúlt hónapokban többször is megtalálták ugyanezt a vírusmaradványt, arra utalhat, hogy az oltásból eredeztethető vírus kis mértékben terjedhetett egymással szoros közelségben élő emberek között.

Az UKHSA hangsúlyozza, hogy az Egyesült Királyságon belül sehol nem észleltek gyermekbénulásos megbetegedéseket, és fertőződésre utaló tünetekről sem érkeztek jelentések. Országos átlagban a britek több mint 90 százaléka megkapta a gyermekbénulás elleni összes előírt oltást, bár Londonban ez az arány 86 százalék.

