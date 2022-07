Nagyon sok gyermekélet lett az ára az elmaradó védőoltásoknak

Általában, amikor a gazdaságban súlyos nehézségek mutatkoznak vagy háború tört ki, akkor az első áldozatok között ott vannak a védőoltások, mert ez egy ország működésének az első olyan sérülékeny pontja, amely minden nagy bajban háttérbe szorul.

"Ezt látjuk jelenleg is a világ szegényebb országaiban: Etiópiában, Indiában, Indonéziában és még számos országban, ahol elmarad a gyermekek védőoltása.

Ennek nagyon-nagyon sok gyermekélet lett az ára"

- mutatott rá Havasi Katalin.

Elsősorban a legszegényebb országok és az ott élő gyermekek érintettek ebben a problémában, hiszen ők a legsérülékenyebbek. Súlyosbítja a helyzetet az, ha a gyermekek táplálkozása is elégtelen, vagyis ahol éhezés van, ott a védőoltás elmaradása súlyos következménnyel jár.

"Már látjuk is, hogy például a világ 30 országában volt az elmúlt években gyermekbénulás-járvány. Még

10 éve abban bíztunk, hogy mostanra ezt a betegséget teljesen felszámoljuk a Földön, ezzel szemben 30 országban már járványos méretekben is előfordult"

– mondta a szakember.

Európában is egyre nagyobb teret hódít az oltásellenesek mozgalma, illetve egyre kevésbé jut figyelem a gyermekek védőoltására Havasi Katalin szerint. A gyermekbénulás kisebb, helyi járványa már Angliában is kialakult gyermekbénulás-fertőzésekből. Hogyha elmaradnak a védőoltások, akkor bizony ez Európában is megjelenik – mutatott rá a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. Hozzátette: nehezíti a helyzetet, hogy a jó átoltottságú országokba is behurcolhatják ezeket az eseteket, és ott is történhetnek fertőzések.

"Magyarországon szerencsére a józan ész és a józan tapasztalat a nagyon nagy többségnél megmaradt az oltásokkal kapcsolatban. Látjuk azt, hogy a védőoltások bevezetése előtt 1000 gyermekből 200-250 gyermeket elveszítettek az első életévében, míg ma ez a szám 1000 gyermekből 3, ami hatalmas eredmény, és mindenképpen meg kell őrizni. A magyar rendszerben a házi gyermekorvosok, a háziorvosok és a védőnők közös munkájának köszönhetően »nem csúsznak ki a hálón« a gyermekek. Az előfordul, hogy nem pont időben kapja meg a gyerek a védőoltást - főleg a járványhelyzetben, hiszen betegség vagy családban levő betegség miatt a beadás csúszhatott néhány hetet -, de nem maradtak el a védőoltások. Az átoltottság, a gyermekeink védettsége továbbra is nagyon jó, világszinten is kiemelkedő" – hangsúlyozta Havasi Katalin.

(A nyitóképen: Diftéria elleni védőoltást kap egy indonéz kisgyerek a szumátrai Banda Aceh városban. A Corynebacterium diphteriae baktérium okozta diftéria, népies elnevezéssel torokgyík immunizált állatok véréből készített vakcinával előzhető meg. A közvetlen érintkezés vagy cseppfertőzés útján terjedő légúti betegség halálos kimenetelű lehet.)

Nyitókép: MTI/EPA/Hotli Simanjuntak