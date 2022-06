Nem lesz tartós inflációs következménye a különadóknak a jegybank alelnöke szerint - a nap hírei

A különadóknak nem lesz tartós inflációs következménye a jegybank alelnöke szerint. Virág Barnabás az InfoRádió Aréna című műsorában megerősítette, hogy májusban már a tíz százalékot is meghaladta az infláció. Úgy vélte, hogy a pénzromlás értéke már 20 százalék fölött lenne a jegybanki kamatemelések és a kormányzati beavatkozások nélkül. Kiemelte, hogy a havi átárazások fele-kétharmada az élelmiszerek miatt következik be. Virág Barnabás hangsúlyozta, hogy az inflációt nem lehet 1-2 negyedév alatt letörni, elhúzódó folyamatra kell számítani.

Az olajszállítási alternatívák hiánya miatt az olajembargó nem politikai szándék kérdése - közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a BBC brit közszolgálati televíziónak. Kovács Zoltán kedden a BBC rádiójának is nyilatkozott. Az államtitkár megismételte: Magyarországnak csaknem négy vagy öt év és rengeteg beruházás kellene, hogy teljes mértékben függetlenné váljon az orosz energia-szállítástól. Ismét kiemelte: több már európai ország, így Szlovákia, Csehország, de még Ausztria is kiszolgáltatott az orosz kőolajszállításnak. Egyben továbbra is a józan ész győzelmének nevezte az orosz olajembargó ügyében hozott európai uniós döntést.

Június 15-ei hatállyal távozik a MÁV-Volán csoport elnök-vezérigazgatója - közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium. Homolya Róbert 2018 óta vezette az ország legtöbb munkavállalót foglalkoztató vállalatát. Utódlásáról később döntenek. A szaktárca hangsúlyozza: Homolya Róbert irányítása alatt a járványhelyzetben is megbízhatóan működött a vasúti közlekedés. Vezetésével indult el a VOLÁNBUSZ MÁV-csoportba integrálása és számos jelentős fejlesztés, köztük a Nyugati pályaudvar rég esedékes felújítása.

Kisgergely Kornélt nevezte ki a Magyar Export-Import Bank Zrt. vezérigazgatójának a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter. Az új vezető mától Jákli Gergelyt váltja a poszton. Kisgergely Kornél jelentős banki és gazdaságpolitikai felsővezetői tapasztalatokkal rendelkezik, korábban a Magyar Fejlesztési Bank főigazgatója is volt. Feladata, hogy a lehető legjobb pénzügyi konstrukciókat dolgozza ki azért, hogy a magyar gazdasági szereplők befektetései jelentősen növekedjenek és nagymértékben javuljon a profitegyenleg.

Elfogadta a lengyel helyreállítási tervet az Európai Unió, a pénzek utalásához azonban feltételt is szabott. A hírt Brüsszelben jelentették be az Európai Bizottság kollégiumi ülése után – írja az Eurológus. Az Európai Tanács négy héten belül hozza meg a jóváhagyásról szóló formai döntést, Ursula von der Leyen bizottsági elnök pedig holnap Varsóba utazik a hivatalos bejelentés miatt. A kifizetést ugyanakkor ahhoz kötik, hogy Lengyelország rendezze a lengyel igazságügyi reformmal kapcsolatos - még nyitott - kérdéseket.

Horvátország jövőre bevezetheti az eurót. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy Horvátország teljesítette az euróövezeti csatlakozáshoz szükséges összes feltételt, így készen áll arra, hogy 2023. január 1-jén bevezesse az eurót. Horvátországgal az euróövezeti tagállamok száma húszra emelkedik. Zágráb jövőre a schengeni övezethez is csatlakozni szeretne.

Németországban már az első napon jelentősen csökkent az üzemanyagok ára az energiaadó mérséklésének hatására. A lépés 3 hónapra szól. A német autósok legnagyobb érdekvédelmi szervezete azt közölte: elvárják a kereskedőktől, hogy az adócsökkentést teljes egészében érvényesítsék a fogyasztói árakban. Szintén szerdától 3 hónapra jelentősen csökkent a helyi és a regionális közösségi közlekedés költsége. Németországban az idén minden korábbinál többet kell fizetniük a fűtésért, az áramért és az üzemanyagért.

Az eddigieknél korszerűbb, nagyobb hatótávolságú és pontosabb rakétákat szállít Ukrajnának az Egyesült Államok, de a közlés szerint azok nem lesznek képesek elérni Oroszország területét. Moszkva bírálta az új amerikai katonai segélycsomagot. Tisztviselők szerint az úgynevezett Himars rendszerről van szó, amely elsősorban légvédelmi és tüzérségi célokra alkalmas, és hatótávolsága eléri a 80 kilométert.

Továbbra is Ukrajna keleti részében a legsúlyosabb a harci helyzet – erősítette meg Volodimir Zelenszkij elnök. Az ukrán államfő egy amerikai hírportálnak azt mondta: naponta 60-100 ukrán katona veszíti életét a háborúban és mintegy ötszáz sérül meg. Közben az ukrán védelmi miniszterhelyettes valószínűnek nevezte, hogy az orosz hadsereg azért pusztítja kíméletlenül Ukrajna infrastruktúráját, mert Vlagyimir Putyin orosz elnök hídfőállásként akarja felhasználni Ukrajna területét egy későbbi, Európa elleni offenzívához.

Bocsánatot kért a francia kormány a labdarúgó Bajnokok Ligája szombati párizsi döntője előtt kialakult káoszért. francia kormányszóvivő azt mondta, sajnálják, hogy szombaton a szurkolók ki voltak téve a stadion mellett történt agressziónak és lopásoknak. Mintegy 30-40 ezer angol hamis jeggyel érkezett a párizsi Stade de France-ban rendezett találkozóra, amely több mint fél órás csúszással kezdődhetett csak el. A rendőrség az 1-0-s madridi sikerrel végződött finálé kapcsán több mint száz embert vett őrizetbe, 230-an megsérültek.