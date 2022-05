Modern relikviával gazdagszik a Közlekedési Múzeum

A fővárosi kerékpáros közlekedés szimbólumának számító MOL Bubi kerékpárjait Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója adta át Vitézy Dávidnak, a Közlekedési Múzeum főigazgatójának az Északi Járműjavító dízelcsarnokában tartott csütörtöki sajtóeseményen.

Vitézy Dávid, az MMKM főigazgatója elmondta, hogy a kerékpáros közlekedés és a megosztott közlekedési megoldások előtt nagy jövő áll, a MOL Bubi ezek egyik első hírnöke volt Magyarországon. A kerékpárok a múzeum új állandó kiállításán is láthatók lesznek.

"Addig is hatalmas időszaki kiállítással várjuk a látogatóinkat leendő otthonunkban, az egykori Északi Járműjavítóban, Kőbányán. Május 28-tól legendás mozdonyokat, híres Ikarusokat, ikonikus járműveket mutatunk be újra megnyíló kiállításunkban, a tavalyinál kétszer nagyobb területen, rengeteg újdonsággal. A gyereknapi hétvégén számos programmal is készülünk, a kiállítás pedig szeptember 30-ig lesz megtekinthető" - tette hozzá az MMKM közleménye szerint Vitézy Dávid.

A most múzeumba kerülő bicikliket a Csepel Zrt. szerelte össze.

A biciklik teljesen zárt fékrendszerrel, folyamatosan működő, megállás után egy ideig még világító, dinamóval hajtott lámpákkal rendelkeztek.

A tervezők a biztonságra is gondoltak, mindegyik kerékpár rendelkezett lopás ellen védő GPS-modullal.

Az eszközöket a megszokottnál jóval nagyobb teher- és strapabírásra tervezték, ennek egyik eleme volt a defektmentes abroncs. Ez utóbbi volt az egyik olyan tulajdonság, amelyen aztán az ügyfelek visszajelzéseit is figyelembe véve változtatott a BKK a rendszer 2021-es megújításakor.

A szolgáltatás újjászületésével az első generációs kerékpárokat kivonták a forgalomból, többségük azóta nehéz sorsú családok mindennapjait teszi könnyebbé.

A közlemény felidézi, hogy a budapesti közbringaszolgáltatás 2014. szeptember 8-án indult el, majd 2021 májusára alapjaiban megújult. A kerékpárok ekkor defekttűrő, fújt gumikat kaptak, ezért könnyebben tekerhetők és sokkal jobban gurulnak.

Az applikáció megújulása után ma már minden MOL Bubival kapcsolatos ügyet pillanatok alatt el lehet intézni. A honlap is megújult. Emellett egyszerűbbé vált a kerékpárok felvétele és lezárása, amelyet egy okoslakattal lehet megtenni. A szolgáltatás részeként a MOL Bubi díjszabása is kedvezőbb lett - áll a közleményben.

