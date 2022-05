Másodszor is meglepte az embereket szombaton Novák Katalin

Eseménydús szombat előtt állt reggel Novák Katalin kedden hivatalba lépett államfő, reggel 8.30-kor a Kálvin-téri templomban volt jelenése ökumenikus istentiszteleten, majd a Kossuth téren ünnepélyes keretek közt iktatták be, ahol beszédet is mondott.

Ezt követően azonban még nem távozott a helyszínről, a megjelent civil sokasághoz kiment a kordonok mellé, elbeszélgetett az érkezettekkel, megköszönte jelenlétüket, fotózkodott velük.

A hivatalos program szerint ezt követően 13 és 18 óra között megnyíltak a Sándor-palota kapui a nagyközönség számára, de arról nem volt szó, hogy maga a köztársasági elnök személyesen fogadja látogatóit - márpedig a Ripost.hu tudósítása szerint ez történt.

A tudósítás szerint a közjogi méltóságot nagy ováció fogadta a budai Várban, sokan akartak itt is egy szelfit Novák Katalinnal, sokan lehetőséghez is jutottak, az ország első női államfője pedig fogadta is a gratulációkat, "pacsikat".

Az épületbe érkeztekor épp egy felvidéki iskolás csoport tartózkodott a teraszon, nekik Novák Katalin rögtönzött idegenvezetést is tartott.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi