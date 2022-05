ROBIN és egy világszenzáció fog gondoskodni a BKV járműveiről

A B+N Referencia Zrt. mintegy négy éven át végezheti majd a BKV Zrt.-nél a takarítási szolgáltatását. Az igazgató tájékoztatása szerint az autóbusz és troli üzletág esetében 1150, a metró esetében 282, míg a villamosok tekintetében 613 darab jármű, továbbá számos egyéb felület, például utasforgalmi területek takarításáról kell majd gondoskodniuk.

Hajdu László érdeklődésünkre elmondta, hogy fenti feladatok elvégezése során a takarító robotjaikat is hadrendbe kívánják állítani. Megjegyezte, a B+N Referencia az egyetlen olyan létesítményüzemeltető cég ma Magyarországon, ami egy saját, több mint húszfős kutatórészleggel bír, ahol kutatómérnökök és technikusok is dolgoznak. Egyik fejlesztésük a ROBIN fantázianévre hallgató, autonóm módon működő ipari takarító robot, amit a vállalat elsősorban nagy felületek-területek esetén, összesen 46 helyszínen alkalmaz, például a Budapest Airporton, több kórházban, illetve nagyobb irodaházakban. Ezt vetnék be az arra alkalmas helyszíneken a BKV-nál is.

Az igazgató azt is megerősítette, hogy ugyancsak használni kívánják majd a BKV-nál a cég világszinten is újításnak számító innovációjukat, amivel kimutathatók a kórokozók, és adott esetben előre jelezhetők járványok. A vívmány hivatalos megnevezése: metagenomikai elemző és előrejelző rendszer. Hajdu László megjegyezte, bár valóban egy világújdonságról van szó, egyelőre ők is csak a pilot-projektnél tartanak. Az innovációnak köszönhetően a különböző kórokozók – lényegében bármilyen felületről – tudományos begyűjtéssel és adatelemzéssel detektálhatók, lehetőséget kínálva arra, hogy a takarítás során használt vegyszerek minőségén és mennyiségén, vagy a fertőtlenítés minőségén, esetleg a takarítás szolgáltatásán változtassanak.

A metagenomikát néhány országban már használják a világon, de ennyire komplexen és kifejezetten ilyen célra még sehol sem. Jelenleg a tesztelési-, illetve adatelemzési szakaszban vannak, de néhány hónapon belül a bevezetésre is sor kerülhet a BKV-nál – tette hozzá Hajdu László. Arra is kitért végül, hogy emellett a MÁV-nál már rendszeresített, szintén saját fejlesztésű, UV-fénnyel működő fertőtlenítőberendezéseiket is alkalmazni fogják a budapesti járatokon.

Nyitókép: bnref.hu