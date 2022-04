BKV-exkluzív: Jóval több mint 20 milliárd forint fölött lesz az idei hiány

Az orosz–ukrán háború miatt kiesett alkatrészeket a BKV más országokból, mások mellett spanyol üzemekből szerzi be – mondta kérdésünkre Bolla Tibor. A BKV vezérigazgatója arról is beszélt, hogy az orosz vállalat által felújított metrókocsikhoz gyártott alkatrészekből a BKV-nak az év végéig elég készlete van.

"A kialakult helyzet nemcsak a metrót, hanem más ágazatot is érint. A 2-es és a 4-es vonalon Alstom szerelvények vannak; volt az Alstom képviselőivel egy tárgyalás az utánpótlással kapcsolatban és ott kisebbek a problémák, mint az orosz gyárnál, ahol bár megvan a kapcsolat, most nehézkesebb az alkatrészellátás, de az idei évre mi nem látunk alkatrészellátási problémát" – ecsetelte Bolla Tibor. Arra az esetre, ha elhúzódna a háború, alternatív beszerszési forrásokat keresnek az orosz alkatrészek esetleges pótlására.

A háború viszont sújtja a villamoságazatot is, és most már az autóbusz-ágazat is érintett.

"Gumiabroncsokból például hiány kezd kialakulni, de ott is több hónapos készlettel rendelkezünk.

A villamosokhoz kerékabroncsot gyártó két cégből az ukrán bezárt, ezt az eszközt ezért a spanyol beszállítótól próbáljuk most beszerezni" – folytatta.

Nyomatékosította, a problémák nem olyan jellegűek, hogy bárhol korlátozni kellene a forgalmat, ilyen csak akkor állhatna elő, ha "nagyon-nagyon elhúzódna a háború".

A 3-as metró szerelvényeinek megújítását közben az orosz Metrovagonmas végezte el. Ezzel kapcsolatban Bolla Tibor elmondta: "javult annyira a helyzet, hogy március vége óta nemzetközi küldeményeket tudunk fogadni, szállítási útvonal is adódhat, de egyelőre nincs még megoldva. A bankgaranciákat lehívjuk, ám az orosz féllel normális a kapcsolat, készek minden segítséget megadni a jövőben is ahhoz, hogy ezeket az orosz metrókat garanciálisan javítsák. Természetesen a helyzet normalizálódni a háborús helyzet rendeződésével fog."

A BKV költségvetéséről is beszélt, anyagi segítségre volna szüksége a cégnek, több tétel körül nagy a bizonytalanság, ugyanakkor

"egy bizonytalan üzleti terv is jobb, mint egy semmilyen...

A legjelentősebb, ami hiányt képez most, az az energiaárak elszabadulása miatti tétel, már most látszik, hogy 10 és 20 milliárd forint közötti a többlete emiatt a BKV-nak, amihez még hozzászámolhatjuk a beszállítói vagy anyagáremeléseket. Jóval több mint 20 milliárd fölötti lesz az idei hiány."

Nyitókép: BKV