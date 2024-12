Utasszállító repülő szenvedett balesetet, legalább 28-an meghaltak – videók

Baleset érte a Jeju Air 181 embert - 175 utast és hatfős személyzetet - szállító repülőgépét Dél-Korea délnyugati részén, a Muan nemzetközi repülőtéren, közölte a Yonhap hírügynökség beszámolója alapján a BBC.

A repülőgép túlment a kifutópályán és ott falnak vagy betonakadálynak ütközött. A dél-koreai hírügynökség közlése szerint a járat Thaiföldről érkezett, a baleset leszállás közben történt. Videók szerint a futóművek nem működtek rendesen, a gép a hasán csúszott. Később fekete füst szállt fel az ütközés helyszínéről.

A plane with 181 people on board has crashed in South Korea.



The first footage from the site of the Jeju Air Flight 2216 crash in South Korea shows 181 people on board, with 23 fatalities reported so far. pic.twitter.com/K3ajezxvwh