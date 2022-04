Július elsejéig marad az élelmiszer- és az üzemanyagárstop – a nap hírei

Július elsejéig marad az élelmiszer- és az üzemanyagárstop – jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor a kormányülés után közölte, hogy az érintett árucikkek köre sem változik. A kormányfő úgy értékelte, hogy az áremelkedés fő oka a háború. Hozzátette: a kormány mindent megtesz, hogy védje a családokat. Az érintett élelmiszerek közé tartozik a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó-étolaj, sertéscomb csirkemell, csirke far-hát, illetve a hőkezelt, 2,8 százalék zsírtartalmú tehéntej. Jelenleg négyféle árstop van érvényben: egyes élelmiszerekre, a rezsire, az üzemanyagra, és egyes hitelek kamatára vonatkozó korlátozás.

Egy napon belül részletesen reagál a Magyarországgal szemben indított uniós eljárásra a kormány - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta: a levelet megkapták, és a csütörtöki kormányinfón közzéteszik, mi az, ami vita tárgya tud lenni, és mi az, ami nem. Előzőleg Vera Jourová, átláthatóságért és értékekért felelős uniós biztos a Twitteren közzétett üzenetében azt írta: az Európai Bizottság levelet küldött Budapestnek, amelyben hivatalosan is aktiválja az uniós költségvetés védelmét szolgáló feltételrendszert. Hozzátette: olyan problémákat tártak fel, amelyek megsérthetik a jogállamiságot Magyarországon, és hatással lehetnek az Európai Unió költségvetésére.

Nem született megállapodás az Országgyűlésbe jutott pártok között a tisztségekről, így ezekre a házelnök tesz majd javaslatot - mondta a szerdai tanácskozást követően a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté kijelentette: a kormánypártok fenntartják korábbi javaslatukat, hogy a tisztségeket kétharmad-egyharmad arányban osszák el a kormányoldal és az ellenzék között, annak ellenére, hogy az ellenzékiek létszáma csökkent a négy évvel korábbihoz képest. A DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd közleményben tudatta, szerintük a Fidesz javaslata a tisztségek elosztására nem felel meg a frakciók létszámarányának.

Az ENSZ aktívabb szerepvállalását sürgette az ukrajnai béketeremtésben a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter az ENSZ-közgyűlés békeépítési tevékenységének finanszírozásáról szóló ülésén ezt azzal indokolta, hogy az ukrajnai háború egyre durvábbá válik. A miniszter azt is sürgette, hogy a humanitárius folyosók nyíljanak meg. Ezért támogatják azt a javaslatot, amely humanitárius kapcsolattartó csoport felállítását célozza. Megismételte: Magyarország nem szállít fegyvereket, és nem engedi át azokat országa területén. Hangsúlyozta: mindenkit be fognak engedni Ukrajnából és folytatják a humanitárius segítségnyújtást.

Csak átmenetileg tartja fenntarthatónak az élelmiszerár-stopot az OTP elnök vezérigazgatója. Csányi Sándor az Inforádió Aréna című műsorában hangsúlyozta: az intézkedésre az ipar és a kereskedelem is reagál. Úgy vélte, hogy a tartós ársapka nem fér össze az élelmiszerből önellátó Magyarország céljával, mert a kapacitások leépülésével és az import arányának növekedésével jár. Hozzátette: az OTP számításai szerint legalább 500 milliárd forintos költségvetési kiigazításra lehet szükség. Csányi Sándor hangsúlyozta ugyanakkor: ha elhúzódik az ukrajnai háború és nem sikerül megállapodni az uniós pénzekről, akkor a szükséges kiigazítás mértéke akár a 1700 milliárd forintot is elérheti.

Stabil a magyar és a legtöbb európai bankrendszer kilátása - közölte Moody's. A nemzetközi hitelminősítő 14 európai bankszektort vizsgált. A Moodys várakozása szerint a következő 12-18 hónapban folytatódik a magyar gazdaság kilábalása a koronavírus-járvány sokkjából, jóllehet az ukrajnai háború inflációs és ellátási hatásai miatt az eddigieknél lassabb ütemben. A Moody's lefelé módosított előrejelzése szerint a magyar hazai össztermék az idén 2,8 százalékkal nő a tavaly mért 7,1 százalékos bővülés után. A bank jövőre már 4,5 százalékos növekedéssel számol a magyar gazdaságban. A meredek jegybanki kamatemelések és az ingatlanárak ugyancsak meredek emelkedése várhatóan visszafogja a jelzáloghitelezés növekedését is.

Leállította a gázszállítást Bulgáriának és Lengyelországnak a Gazprom, mert nem fizettek rubelben a megállapított határidőn belül. A hírre a gáz ára Európában 21 százalékkal ugrott meg. Az Európai Bizottság zsarolásnak tartja a lépést. Varsó azt közölte: cseppfolyósított földgázt vásárol az Egyesült Államokból és Katarból, valamint Norvégiából is importál. A szófiai vezetés egyelőre nem korlátozza a bolgár fogyasztók gázellátását és alternatív forrásokból szeretné fedezni a kieső gázszállítmányokat. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta: a Magyarországra irányuló földgázszállítás zavartalanul zajlik.

A vízumeljárás digitalizálásával könnyítené a vízumköteles uniós beutazást az Európai Bizottság. A javaslat szerint a digitalizálásis eljárás felváltaná a vízumbélyeg használatát, és lehetővé tenné, hogy a kérelmezők az európai online vízumplatformon keresztül interneten nyújtsák be vízumkérelmeiket. Az uniós bizottsági közlemény szerint a vízumeljárás digitalizációja csökkenti a tagállamokra, illetve a kérelmezőkre háruló költségeket és terheket, miközben hozzájárul a schengeni térség biztonságának fokozásához.