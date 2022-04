Brüsszelben tárgyalt Karácsony Gergely

Karácsony Gergely főpolgármester Brüsszelben tárgyalt az Európai Bizottság regionális és várospolitikai főigazgatóságának vezetőjével, akinek a hivatala koordinálja az Európai Unió kohéziós támogatásait, amelyből Magyarország is eurómilliárdokra jogosult. Marc Lemaitre, a főigazgatóság vezetője azt mondta, kulcsfontosságú az önkormányzatok bevonása az ilyen forrásokból megvalósuló nemzeti programok kialakításába, és ezt az Európai Bizottság nemcsak a magyar kormánnyal még aláírásra váró megállapodásban fogja rögzíteni, hanem azon túl, az egyes projektek megvalósítása közben is folyamatosan figyelemmel kíséri majd.

Karácsony Gergely a közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy Brüsszel nemrég csatlakozott az immár 28 tagú Szabad Városok Szövetségéhez. Philippe Close brüsszeli főpolgármester nagy várakozással tekint a közös munka elé, és a kétoldalú kapcsolatokban, elsősorban kulturális és turisztikai területen szeretne előrelépést elérni.

A főpolgármester találkozott a brüsszeli régió nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkárával is, akivel a többi között a városok hatékonyabb európai finanszírozásáról egyeztettek. Pascal Smet Brüsszel támogatásáról biztosította Budapest törekvéseit, és elmondta, a belga városok és régiók nagyfokú autonómiát élveznek a központi fejlesztési források felhasználásában. Karácsony Gergely vázolta forgalomcsökkentéssel, városi mobilitással kapcsolatos terveit is, amelyhez kollégája felajánlotta Brüsszel elmúlt évtizedben felhalmozott tapasztalatait is.

Karácsony Gergely kiemelte, hogy Magyarországnak szüksége van az uniós forrásokra, mert az áremelkedéssel járó gazdasági válságból csak az európai támogatások segítségével lehet kilábalni. Hozzátette: ehhez a magyar kormánynak a jogállami normákat be kell tartania az EU-nak pedig az önkormányzatok szerepét érdemes erősítenie.

Az Európai Parlament február közepén fogadta el Cseh Katalin momentumos EP-képviselő javaslatát, amelynek értelmében a városok közvetlenül hozzáférhetnek a jövőben az európai uniós pénzekhez. Jávor Benedek a Fővárosi Önkormányzat brüsszeli irodájának vezetője korábban az InfoRádiónak azt mondta, ha az Európai Bizottság is döntést hoz az önkormányzatok közvetlen uniós pályázati jogairól, akkor egy-két éven belül a települések a kormányoktól függetlenül is EU-s forrásokhoz juthatnak. Ehhez szerinte az is kell, hogy a bizottság valóban komolyan vegye azt, ami mellett Budapest és más városok is lobbiznak.

Gulyás Gergely a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón akkor arról beszélt, hogy a kabinet ellenzi azokat a javaslatokat, amelyek a tagállamokat korlátozzák. Kiemelte: hogy önmagában ennek a jelentésnek semmilyen következménye nincsen, csak egy jogszabály-kezdeményezési aktus.

Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala