Nem lesz leányálom a szombati autós közlekedés Budapesten

A pénteki Föld napjához kapcsolódóan idén tavasszal is kerékpáros felvonulást rendeznek Budapesten szombat délután a Magyar Kerékpárosklub támogatásával, I bike Budapest fantázianévvel. A bringások célja a biztonságosabb Astoria (kiskörúti áthajtás), a metrópótlás utáni kerékpársávos Üllői út, valamint a Lánchíd autómentesítése.

A délutáni felvonulás útvonalát alább mutatjuk:

Az autósok számára némileg szerencsés, hogy a felvonulás érinti a Pesti alsó rakpartot, az ugyanis egyébként sem lenne járható most autóval, a hétvégékre ugyanis a főváros lezárja azt a Margit híd és a Közraktár utca között. Erre is figyelni kell. (Ez több BKK-járatot is érint, például a 105-ös és a 178-as autóbuszokat.)

A hétvégi két éjszakán a Váralagút és egyes hidak mosása is sorra kerül, ami szintén érinti az autóforgalmat is. RÉSZLETEK.

