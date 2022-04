Fájóan drága tanévkezdésre készülhetnek a szülők

A papír árának emelkedésével a több mint 1100 ezer általános és középiskolás szülei július–augusztusban szembesülnek majd, amikor elindulnak beszerezni a tanévkezdéshez szükséges füzeteket, könyveket. Egy 2021-es felmérés szerint a magyar szülők az alapvető tanszerekre átlagosan 10-15 ezer forintot költenek, ám ebben az összegben még nincs benne az iskolatáska, a testnevelésórai felszerelés, a rajzórára szükséges festékek, ecsetek, ceruzák.

A Pátria Nyomda Zrt. vezérigazgatója szerint rosszabb a helyzet, mint amire tavaly év végén számítottak, egyelőre nem látszik a papír árának „tetőzése”, ezért arra számítanak, hogy ebben az évben a jelenlegihez hasonló ütemben drágul tovább a papír. „A szeptemberi árakhoz képest majdnem a duplájára emelkedett a különböző papírtípusok ára” – fogalmazott az Eduline-nak Orgován Katalin. Bár eddig főként a nyomdák érezték meg a drágulást, nemsokára a családok is szembesülnek majd a megszokottnál jóval magasabb árakkal, a papírárak emelkedése ugyanis magával húzza majd az iskolaszerekét is.

A Pátria vezérigazgatója szerint

körülbelül 30-50 százalékkal kell majd többet fizetni idén nyáron a füzetekért, a rajzlapokért, mappákért,

vagyis a papírból készített tanszerekért. Emellett az összes többi iskolaszert is drágábban lehet majd megvenni, úgy, mint a tolltartókat, iskolatáskákat, ceruzákat, tollakat, filceket, amik idén várhatóan 15-30 százalékkal kerülnek majd többe.

„Hosszú évek óta először nem tudunk fix árakat tenni a katalógusba, mert a beszállítóinknál sincsenek előre megadott árak, ez az import és a hazai beszerzésű termékekre is igaz. Napi árazás van, vagyis amikor megrendeljük a terméket, akkor derül ki, hogy mennyibe fog kerülni. Sőt van, hogy a papír árát akkor igazolják vissza, amikor indítják a kamiont” – magyarázta Orgován Katalin.

Az alsó tagozatosok, főként az elsősök beiskolázására ennél jóval magasabb összeget emészt fel, akár 40-50 ezer forintot is elmegy, ha nincs testvértől/rokontól örökölt iskolatáska, tolltartó – még akkor is ekkora kiadással kell számolni, ha egy család mindenből a középkategóriát választja. Az iskolaszerek árának emelkedése miatt idén ennél több ezer forinttal nagyobb összegre számíthatnak a szülők. A dráguláshoz több dolog is hozzájárul, többek között az online kereskedelemnek a felfutása, ami miatt egyre több hullámpapírt használnak, de az egyszer használatos műanyagok kivezetése miatt is megugrott az igény a cellulóz iránt.

„A finn papírgyárakban lassan három hónapja tart a sztrájk, ezért leállt a termelés, más gyárakból kell beszerezni az alapanyagokat. A háború miatt pedig ellehetetlenült a cellulóz-alapanyagok beszerzése Ukrajnából és Oroszországból” – tette hozzá a vezérigazgató.

Nyitókép: pixabay