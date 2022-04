Megszólalt a BKV-vezér a metrófelújítás esetleges csúszása, drágulása ügyében

Sajtóhírek szerint a 3-as metró felújításának eredetileg tervezett 2023 tavaszi átadási dátumát felülírhatja az orosz–ukrán konfliktus miatt bekövetkező egyre nagyobb munkaerőhiány, valamint a szállítási és gyártási folyamatokban jelentkező problémák. A Világgazdaság írt arról hogy a kivitelezők az utóbbi hetekben többször jelezték a BKV-nak, hogy veszélybe kerülhet az észak–déli metróvonal rekonstrukciójának határideje.

Megkerestük az ügyben a társaságot. Bolla Tibor vezérigazgató azt mondta, egyelőre tarthatónak látják az eredetileg tervezett átadást, de részletes tájékoztatást kértek a kivitelező Swietelsky Vasúttechnika Kft.-től. Tájékoztatásuk szerint a kialakult orosz–ukrán háború miatt több olyan akadály is felmerült, ami kihathat a későbbi munkavégzésre, vannak ugyanis olyan acélanyagok, vagy acélhoz köthető szerkezetek, amiket például Ukrajnából szállítottak be. Emellett jelentősen megnövekedtek a szállítási költségek, az üzemanyagárak, valamint a munkaerőköltségek is. Bolla Tibor hangsúlyozta, hogy

ez egy előzetes bejelentés volt, semmi ténnyel, amit a BKV természetesen tudomásul vett,

felkérve a Swietelskyt, mutassa be konkrétan azokat az akadályokat, amik a munkálatok elvégzését hátráltatják, vagy a költségeit megnövelnék, hiszen ezt követően tudnák elbírálni azt, hogy ez jogos, vagy sem.

A gazdasági napilap szerint az orosz–ukrán harcok és a világgazdaságban kialakult helyzet is jelentősen befolyásolhatja a projekt büdzséjét. Bolla Tibor jelezte, hogy egyelőre nincs hivatalos információjuk a kivitelező költségeinek emelkedéséről. Kiemelt kockázat lehet az energiahódozók áremelkedése, egyes kurrens anyagok árváltozsa, valamint építési anyagok és berendezések beszerzésének szűkülő lehetősége. A Swietelsky tehát ezeket jelezte, mint amik a szerződéses árra, esetleg határidőre kihathat – ismételte meg Bolla Tibor, aki további egyeztetéseket lát szükségesnek a kérdésben. A vezérigazgató hozzátette: a kivitelezővel kötött kontraktusban kötbér is szerepel, ami szabályozza, hogy a BKV-nak milyen biztosítékai vannak a késlekedés esetére.

Az 3-as metró megújítása 2017 novemberében kezdődött, a tervek szerint májusban a Kálvin tér, a Corvin-negyed, a Semmelweis Klinikák állomást adják át, és az utasok várhatóan 2023 első negyedévének végétől használhatják ismét a teljes vonalat, ami egyébként már egy módosított dátum, hiszen korábban 2022 végére, majd 2023 elejére tervezték az átadást.

