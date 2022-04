Megkezdődött a szavazás az amerikai kontinensen - a nap hírei

Megkezdődött a szavazás az amerikai kontinensen. Összesen 4.007-en voksolhatnak a magyar külképviseleteken az országgyűlési választáson és a népszavazáson. Az első szavazóhelyiségek Argentínában, Brazíliában, és Uruguayban nyíltak meg. A legtöbben, 980-an New Yorkban szavazhatnak. Itthon vasárnap reggel 6 és este 7 óra között lehet majd szavazni. A szavazókör pontos címét a választási értesítő tartalmazza. A választópolgárnak a szavazáskor igazolnia kell személyazonosságát és lakcímét. Erre a személyiigazolvány, útlevél, vagy jogosítvány mellett lakcímkártyára is szükség lesz. A 2020. március 11-e és 2022 május 31-e között lejáró okmányok is érvényesek.

Vasárnap délig kérhetnek mozgóurnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak megjelenni a szavazóhelyiségben. Mozgóurnát ügyfélkapus azonosítással lehet kérni, de a választópolgár meghatalmazottal is eljuttathatja kérelmét a szavazatszámláló bizottsághoz.

A nemzeti oldal, a Fidesz-KDNP meg tudja védeni a békét, garantálni tudja a biztonságot – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a TV2-nek adott kampány-interjújában. Ismét arról beszélt, hogy szerinte a baloldal pedig háborús kockázatot jelent. Azt hangoztatta, hogy az ukrán-orosz háború nem Magyarország háborúja, aki pedig a szankciók részeként le akarja állítani az energiaszállításokat, az tönkreteszi a magyar gazdaságot.

Az Egységben Magyarországért pártjai a parlamentbe tisztességes embereket küldenek, a bűnözőket pedig a börtönbe küldik – jelentette ki a hat ellenzéki párt közös miniszterelnök-jelöltje. Márki-Zay Péter budapesti a pártok kampányzáró rendezvényén megismételte, hogy a kormányváltás esetén adómentessé teszik a minimálbért, ingyenessé a magánegészégügyet, gátat vetnek az inflációnak és bevezetik az eurót. Előzőleg Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, hogy a változás 2,5 éve Budapesten elkezdődött, és holnap utat törhet az egész országban.

Gyógyszerekből és orvosi műszerekből álló, 8 millió forint értékű adománycsomagot vitt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a Beregszászi Kórházba. A párt közleménye szerint budapesti jelöltjeik többsége nem tudta hasznosan elkölteni a rendelkezésre álló egymillió forintos kampánykeretet, ezért úgy döntöttek, hogy a pénz egy részét jótékony célra ajánlják fel.

A fővárosi BOK csarnokban megnyitott humanitárius tranzitponton pénteken 438 ukrajnai menekülőnek segítettek az ott dolgozó munkatársak. Az éjszakát 161 ember töltötte a létesítményben - közölte Budapest Főváros Kormányhivatala a Facebook-oldalán. Pénteken 5453 ember lépett be Magyarország területére az ukrán-magyar határon. Románia felől 5.949-en érkeztek. A beléptetettek közül 1012 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást a rendőrség.

Az orosz erők gyorsan vonulnak vissza az észak-ukrajnai Kijev és Csernyihiv térségéből, és az a céljuk, hogy megvessék lábukat keleten és délen - közölte az ukrán elnöki hivatal tanácsadója. Mihajlo Podoljak szerint a kijevi és csernyihivi területekről történő gyors orosz kivonulás után teljesen világos, hogy Oroszország egy másik kiemelt taktikát választott: keletre és délre vonul vissza, megtartva az ellenőrzést a megszállt területek nagy része felett, és ott erős állást épít ki - írta a Telegram közösségi portálon a tanácsadó.

Törökország felajánlotta, hogy hajóval segíti Mariupol evakuálását. Erről a török védelmi miniszter beszélt. Az ukrán kikötőváros civiljeit hosszú ideje igyekszik több szervezet is menekíteni, a Vöröskereszt szakemberei például pénteken elindultak Mariupol felé, azonban nem jutottak el odáig. A város vezetése szerint az oroszok többször is akadályoztatták már a humanitárius segélyek behozatalát és a civilek menekítését.

Gyermeteg és pusztító agressziónak minősítette Ferenc pápa máltai látogatásának kezdetén az Oroszország által Ukrajna ellen indított háborút. A katolikus egyházfő jelezte, vizsgálja annak lehetőségét, hogy személyesen Kijevbe látogasson. A Vatikán az utóbbi években új kapcsolatokat épített ki a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szövetséges orosz ortodox egyházzal, és az ukrán-orosz konfliktusban fel is ajánlotta, hogy közvetítőként segítene a válság megoldásában, de mindeddig a felek nem vették ezt igénybe.

Oroszország szerint csakis a szankciók feloldása után lehetséges az együttműködés az űrben. Az Európai Űrügynökség a múlt hónapban jelentette be, hogy felfüggesztette az ExoMars orosz-európai programot, és alternatívát keres 4 másik programhoz az ukrajnai orosz offenzíva miatt. A feszültségek ellenére az amerikai űrhajós és a két orosz kozmonauta szerdán biztonságosan visszatért a Földre ugyanazzal az űrkapszulával.