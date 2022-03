Békássy Szabolcs: már készülnek a szabályok a háborús menekültek ellátásáról

A háborús menekültekre vonatkozó egészségügyi ellátási protokoll hamarosan elkészül. Fő szabály szerint minden menedékes státusszal rendelkező számára térítésmentesen igénybe vehető lesz a magyarországi egészségügyi alapellátás, a sürgős szükség fogalomkörébe tartozó megbetegedésekkel kapcsolatos ellátás, a terhesgondozás és az életkorhoz kötött kötelező védőoltások felvétele – tudtuk meg Békássy Szabolcstól.

Az országos háziorvosi kollegiális vezető beszélt arról is, hogy adódhatnak nyelvi kommunikációs problémák az ellátás során, de már készültek olyan kétnyelvű tájékoztató anyagok, amelyek a legalapvetőbb orvosi kérdéseket tartalmazzák, és már szét is küldték a háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisokba. Ezen túl persze szükség lehet tolmácsokra is, akiknek a segítségét a háziorvosok igénybe vehetik.

Békássy Szabolcs úgy véli, a téli szezonnak megfelelően a menekültek esetében is a különféle légúti megbetegedések ellátása kerülhet előtérbe, ugyanakkor nagyon nagy szerep fog hárulni a házi gyermekorvosi és vegyes praxisokra, hiszen

az Ukrajnából érkezők oltottsági státusza jelentősen elmarad a magyar populációétól.

Itt nem feltétlenül a Covid-, hanem az egyéb életkorhoz kötött kötelező oltásokra kell gondolni. Köztudott például, hogy a mumpsz, a kanyaró és a rubeola elleni ukrajnai átoltottság jóval alacsonyabb, mint Magyarországon, ezért erre is nagy figyelmet kell majd fordítani – ismételte meg.

A szakember azt is kiemelte: ha egy adott személy oltottsági státusza nem ismert, minél hamarabb védőoltásban kell részesülnie, ha viszont ez ismert, de még nem teljes, akkor a magyar védőoltási szabályoknak megfelelően kell eljárni. Érdeklődésünkre azt is hozzátette, miután Ukrajnában nem tartják nyilván elektronikus formában az emberek egészségügyi adatait, így bizonytalan oltottsági státusz esetén úgy kell eljárni, mintha az adott személy oltatlan lenne, hiszen egy újbóli oltás beadása nem ártalmas.

Ami a fokozódó influenzaaktivistást illeti, az országos háziorvosi kollegiális vezető jelezte: járványról még nem lehet beszélni, ugyanakkor az influenzafigyelő szolgálatban részt vevő orvosok által beküldött mintáknak már több mint a 46 százaléka bizonyult pozitívnak a 8. héten, ami egyértelműen emelkedő tendencia. Emellett több praxis arról számolt be, hogy a kombinált – influenza és Covid – víruskimutatásra alkalmas gyorstesztek esetében már főként az előbbi pozitivitása igazolódik, tehát a koronavírus-megbetegedés kezd háttérbe szorulni.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt