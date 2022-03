Akadnak kérdőjelek a menekültek orvosi ellátása körül

Az Ukrajnából, a háború elől érkező menekültek orvosi ellátásra is szorulhatnak. Békássy Szabolcs elmondása alapján társadalombiztosítási jogviszonnyal nem rendelkező személyek ellátására esetenként ez idáig is sor került a háziorvosi rendelőkben. Annak tehát megvan a szabályrendszere, hogy ilyen esetekben milyen módon kell jelenteni az ellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) felé, illetve az is pontosan meghatározott, hogy milyen „sürgős szükség” fogalomkörébe tartozó ellátásokat kell ilyenkor nyújtani, amire szerinte a háziorvosok fel vannak készülve. Ugyanakkor egyeztetést kezdeményeztek a NEAK-kal arról, hogy milyen további jelentési kötelezettségek állhatnak fenn a praxisokra nézve.

A kollegiális vezető háziorvos szerint az igazán nagy kihívást a menekültek – köztük akár krónikus megbetegedéssel rendelkezők – ellátásának a hosszú távú biztosítása jelentheti Magyarországon. Ezen esetleges ellátások megfelelő biztosítása érdekében szintén felvették a kapcsolatot a megfelelő szervekkel – tette hozzá, megerősítve, hogy az irányadó jogszabályok szerint a sürgősségi ellátást minden egészségügyi szolgáltatónál igénybe tudják venni. Tekintettel arra, hogy valószínűleg hónapokon keresztül Magyarország területén fognak tartózkodni az Ukrajnából menekülők,

felmerül bizonyos krónikusan szedett gyógyszer-készítmények felírásának a szüksége, illetve egyéb ellátási formáknak a biztosítása

– magyarázta. „Hogy ezeket megfelelően tudjuk a menekültek számára biztosítani, megkezdődtek az egyeztetések a minisztériummal és a finanszírozóval egyaránt” – ismételte meg.

Békássy Szabolcs érdeklődésünkre arra is kitért, hogy egyelőre nem látható, hogy milyen volumenben fognak Magyarországra érkezni menekültek; legjobb tudomása szerint momentán néhány 10 ezres nagyságrendben érkeztek Magyarország területére, ami a 6000 fős háziorvosi, házi gyermekorvosi karral számolva praxisonként két-három plusz beteg ellátását jeleni. Természetesen

a területi különbözőségek nagyon nagyok lehetnek,

hiszen a keleti országrész jóval terheltebb lehet a menekültek ellátásával kapcsolatban – fűzte hozzá az országos kollegiális vezető háziorvos, aki ezért már a megyei kollegiális vezető kollégáival is felvette a kapcsolatot, folyamatos visszajelzést kérve tőlük a praxisok terheléséről a menekültek ellátásával kapcsolatban.

A Háziorvosok Online Szervezetének alapító-elnöke szerint mindenképp megoldást kell találni, hogy a háziorvosok egy egységes szabályrendszer alapján tudják a betegeket akár hosszú távon is ellátni, lefektetve az ellátási formák jelentését és finanszírozási szabályrendszerét. Tehát

meg kell határozni azoknak a szolgáltatásoknak a körét, amit minimálisan nyújtaniuk kell a menekültek számára.

Példaként megjegyezte, hogy a főszabályok szerint, ha valaki három hónapot meghaladó mértékben tartózkodik Magyarország területén, akkor arra is vonatkoznak a járványügyi szempontból fontos, életkorhoz kötött kötelező oltások beadása, tehát a menekültek szempontjából fontos lehet, hogy ezt mondjuk miként biztosítsák a számukra. Ezzel kapcsolatban szintén folyamatosak az egyeztetések a házi gyermekorvosokkal is, és Békássy Szabolcs reményei szerint egy olyan konszenzusos javaslat fog születni, ami mindenki számára megnyugtató lesz.

Nyitókép: MTI/AP/Czarek Sokolowski