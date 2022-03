Londonban tárgyalt Orbán Viktor – a nap hírei

A magyar kormány és a brit vezetők is mindent megtesznek a következő hetekben azért, hogy a béke helyreálljon és ne legyen háború. Erről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt, miután Boris Johnson brit kormányfővel tárgyalt Londonban. A V4 országok és az Egyesült Királyság közötti csúcstalálkozó után Orbán Viktor azt is hangsúlyozta: elítélik az Oroszország által indított háborút, de nem ért egyet azzal, hogy a Moszkva elleni szankciókat az olaj és gáz területére is kiterjesszék, mert az aránytalanul nagy terhet jelentene a magyar családok számára.A brit kormányfő kijelentette: véleménye szerint kulcsfontosságú az Egyesült Királyság és Magyarország együttműködése annak feltárásban, hogy miként tudják csökkenteni függésüket az orosz nyersolaj- és földgázszállításoktól.

Főkonzulátussá bővíti külképviseletét a skóciai Edinburghben Magyarország, a londoni konzulátus új épületbe költözik - jelentette be a külgazdasági és külügyminisztera brit fővárosban. Szijjártó Péter a V4-brit csúcstalálkozó után közölte, hogy a London szívében nyíló, mintegy 600 négyzetméteres konzuli irodában pedig emelt szintű szolgáltatások várják majd a magyarokat. Kiemelte, hogy Nagy-Britanniában három helyszínen, Londonban, Manchesterben és Edinburghben is szavazhatnak az április 3-i országgyűlési választáson a magyar választópolgárok és növelik a jelenlétet.

Az Egyesült Államok betiltja az orosz kőolaj-, földgáz- és szénimportot, ezzel újabb nyomást gyakorolva Moszkvára az ukrajnai invázió megtorlásaként. Joe Biden amerikai elnök bejelentése szerint többé nem fogadja Washington az orosz kőolajat az Egyesült Államok kikötőiben. Egyben azt is közölte: az újabb szankcióknak az Egyesült Államokban is meglesznek a költségei. Felhívta a figyelmet, hogy a törvényhozás demokrata párti és republikánus képviselői is elfogadták ezt és egyetértettek abban, hogy ezt meg kell tenni.

Kezelhető lenne Németország számára, ha az Ukrajna elleni háború miatt embargót vezetnének be az orosz földgázra – közölte a nemzeti tudományos akadémia szerepét betöltő Leopoldina. A tudományos akadémia szakértői a legfontosabb azonnali, vagyis már a következő hetekre szóló feladatnak azt tartják, hogy európai uniós szinten szervezzék meg az orosz földgáz pótlására szolgáló cseppfolyósított földgáz beszerzését. A szövetségi kormány egyelőre elutasítja az orosz energiaembargó gondolatát. Az orosz energiaszállítások embargójának árnyoldalaira hívta fel a figyelmet a Német Energia- és Vízipari Szövetség is.

Készen áll a Krím félsziget és a két Moszkva-barát kelet-ukrajnai szakadár köztársaság sorsának kompromisszumos rendezésére az ukrán elnök, de azok függetlenségét nem ismeri el. Volodimir Zelenszkij az ABC amerikai hírcsatornának adott interjúban úgy fogalmazott, hogy készen áll a párbeszédre, de a kapitulációra nem. Hiányolta a NATO-közbelépést és háborús bűnösnek nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt, az orosz hadsereg parancsnokait, és az ukrajnai támadásban részt vevő katonákat.

Az ukrán külügyi szóvivő szerint a délkelet-ukrajnai Mariupolnál ismét megsértették a város evakuálására szolgáló tűzszünetet. Az orosz fél nem reagált a kijelentésre. Oleh Nyikolenko a Twitter-oldalán azt közölte: az orosz erők lövik a humanitárius folyosót Zaporizzsja és Mariupol között.Mariupolból már napok óta mintegy 200 ezer civil próbál elmenekülni. Harkiv polgármestere azzal vádolta meg az orosz csapatokat, hogy ágyúzzák a város polgári infrastruktúráját. Közben Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a Washington Post-ban megjelent cikkben úgy vélte: a világ többet is tehetne, hogy segítsen Ukrajnának az Oroszország elleni harcában.

Az uniós belügyi biztos szerint a tagállamok jól kezelik az ukrajnai háború miatt kialakult helyzetet. Ylva Johansson az ukrajnai háború elől menekültek helyzetének romlásáról tartott uniós parlamenti vitán mondta ezt. Úgy fogalmazott: mindenki, aki menekül Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai háborúja elől, az Európai Unióban menedékre lel. Hozzátette: a tagállami hatóságok ember feletti munkát végeznek, új határátkelőket nyitnak, menekülttáborokat létesítenek az érkezők számára, egyszerűsítik a befogadásra vonatkozó eljárásokat, az önkormányzatok és helyi szervezetek pedig orvosi és egyéb ellátást biztosítanak a menekülteknek.

A magyar bankrendszer tőkeerős és stabil – jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke. Kandrács Csaba az InfoRádió Aréna című műsorában hangsúlyozta: a Sberbank Magyarország március elején elrendelt végelszámolása egyedi eset, amelynek az orosz-ukrán háborús helyzet az okozója. Hozzátette: a Sberbank volt ügyfelei a napokban kapnak tájékoztató levelet, a jövő héten pedig a kifizetések is megkezdődnek. Kandrács Csaba arra is felhívta a figyelmet, hogy az ügyfelek 5 évig érvényesíthetik igényüket.

Megérkezett a magyar kormány tíz kamionból álló humanitárius segélyszállítmánya Ukrajnába. Az eddigi legnagyobb, orvosi felszereléseket - köztük lélegeztető gépeket -, tartós élelmiszert és higiéniai termékeket tartalmazó magyar adományt az Ökumenikus Segélyszervezet juttatta el a kárpátaljai Csap határához.

A fővárosi önkormányzat eddig 1500 Ukrajnából érkezett menekültnek nyújtott szállást és több mint tízezer adag ételt osztottak ki - ismertette a főpolgármester a Facebook-oldalán. Karácsony Gergely azt írta: a segítségre szorulók száma rohamosan nőni fog. Ezért a kerületi polgármesterekkel egyeztetett a budapesti feladatokról. A főpolgármester hangsúlyozta: ahhoz, hogy az Ukrajnából a fővárosba érkező menekülteknek gyorsan és gördülékenyen tudjanak segíteni, össze kell fogni.