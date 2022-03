Folytatódnak a harcok Ukrajnában - a nap hírei

Vasárnap is meghiúsult a lakosok kimenekítése az ostrom alatt lévő dél-ukrajnai Mariupolból az orosz erők tüzérségi támadása miatt - közölte az ukrán belügyminiszter tanácsadója. Anton Herascsenko a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közölte, hogy a tervezett kimenekítést a humanitárius folyosókon a folytatódó támadás miatt leállították. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat közölte, hogy az orosz erők Grad rakétavetőkből indított rakétákkal lőtték a harkivi Fizikai és Technológiai Intézetet, ahol sugárzó anyag és reaktor is van. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóüzenetében ismételten kérte, hogy külföldi támogatói hozzanak létre berepülési tilalmi övezetet Ukrajna felett.

Vlagyimir Putyin orosz elnök arról biztosította francia kollégáját, Emmanuel Macront, hogy nem áll szándékban megtámadni atomerőműveket Ukrajnában- közölte a francia elnöki hivatal a két ország vezetőjének újabb telefonos egyeztetését követően. Az orosz elnök azt is kijelentette, hogy kész tiszteletben tartani a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek az atomerőművek védelmét érintő rendelkezéseit. Putyin tagadta, hogy az orosz hadsereg civileket céloz Ukrajnában. Macron szerint viszont "a támadó hadsereg az orosz" és semmi sem utal arra, hogy az ukrán hadsereg veszélyeztetné a polgári lakosságot.

A török elnök felszólította orosz hivatali kollégáját, hogy "azonnal hirdessen ki egy általános tűzszünetet" Ukrajnában - közölte az ankarai elnöki hivatal. Recep Tayyip Erdogan egy órán át beszélt Vlagyimir Putyinnal telefonon. Március 11-e és 13-a között lesz a dél-törökországi Antalyában egy diplomáciai fórum, amelyre hivatalos Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, de Ankara azt reméli, hogy elmegy az eseményre az ukrán külügyminiszter is, és így találkozhatna az egymással háborúban álló két ország diplomáciai vezetője. Erdogan szerint egy azonnali tűzszünet lehetővé tenné a politikai megoldás megtalálását és a humanitárius aggályok eloszlatását.

Több orosz bank is bejelentette, hogy hamarosan megkezdi a kínai UnionPay kártyaüzemeltető rendszerét használó kártyakibocsátást, amelyhez társul Oroszország saját Mir-hálózata. Azután döntöttek erről az orosz bankok, hogy a Visa és a MasterCard közölte: felfüggeszti oroszországi tevékenységét. A kibocsájtók kártyái országon belül továbbra is működnek, viszont külföldön nem lehet vásárolni velük, ahogy a külföldön kibocsájtott kártyák sem működnek Oroszországban. A UnionPayre a Sberbank, Oroszország legnagyobb hitelezője, valamint az Alfa Bank, a Raiffeissen Bank orosz leányvállalata, az MKB és a Tinkoff áll át. A UnionPay nemzetközi fizetési rendszer alkalmazásával 180 országban lehet fizetni a többi között Magyarországon is.

Oroszország az államcsőd közelében van a Moody's szerint. A nemzetközi hitelminősítő nagyon magas adóskockázatot jelző szintre rontotta Oroszország besorolását. A Moody's, elsősorban azzal a várakozásával indokolta a lépést, hogy a tőkekorlátozások hatással lesznek a külföldre irányuló fizetésekre, köztük az orosz állampapírok adósságszolgálati törlesztéseire is. A szervezet az új besoroláson is további leminősítés lehetőségére utaló negatív kilátást hagyott érvényben.

Már több mint 1,2 millióan menekültek el Ukrajnából – jelentette be az Európai Bizottság elnöke. Ursula Von der Leyen hangsúlyozta a tagállamok által tanúsított szolidaritást, kiemelve az Ukrajnával határos országokat, köztük Magyarországot, és felhívta a figyelmet, hogy ezeknek az országoknak is szükségük van támogatásra. Úgy fogalmazott: az EU megmutatta egységét, elszántságát és szolidaritását. Az Európai Bizottság elnöke beszélt arról is: a háború hatással lesz az európai gazdaságra, kijelentette: az Európai Uniónak meg kell szabadulnia az orosz gáz- és szénfüggőségtől, növelnie kell a stratégiai beruházásokat a megújuló energiákba.

A kormány döntése értelmében május 15-ig minden, Magyarország területéről külföldre kivinni kívánt búzát, rozst, árpát, zabot, kukoricát, szójababot és napraforgót előzetesen be kell jelenteni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál. Amennyiben a mezőgazdasági termény kivitele veszélyeztetné a hazai ellátás biztonságát, az állam élhet elővásárlási vagy vételi jogával. Nagy István agrárminiszter azt mondta: az ukrajnai háború rendkívüli helyzetet teremtett az európai és a magyar élelmiszer-gazdaságban, hiszen Ukrajna az Európai Unió negyedik legnagyobb élelmiszer-beszállítója.

Magyarország energiaellátása jelenleg zavartalanul, menetrendszerűen, a megkötött szerződéseknek megfelelően történik - közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon, azt követően, hogy telefonon egyeztetett török kollégájával a földgázszállítások fenntartásának feltétlen szükségességéről. Szijjártó Péter elmondta: naponta 10 millió köbméternyi földgáz érkezik délről a Törökország-Bulgária-Szerbia útvonalon keresztül. A tárcavezető kitért arra is, hogy a török tapasztalat hasonló a magyarhoz: náluk sincs ugyanis visszaesés vagy zavar a szállításokban.