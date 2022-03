Áder János: semmilyen felelősség nem terheli Magyarországot a háborúért

Áder János kiemelte: a magyar emberek az elmúlt évtizedekben többször tettek tanúbizonyságot óriási segítőkészségről, akár természeti katasztrófa, akár háborús konfliktus, akár járvány miatt bajba került embereknek kellett segíteni.

Úgy fogalmazott: a "nemzeti összefogásnak országon belül és határon túl is komoly hagyománya van Magyarországon", ebből a "magyar emberek kivétel nélkül mindig jól vizsgáztak". Hozzátette: "erre joggal büszkék lehetünk".

Az államfő és felesége magánvagyonából egymillió forintot ajánlott fel a menekültek megsegítésére.

A köztársasági elnök mindenkit arra kért, a "kipróbált", a segítségnyújtásban nagy tapasztalattal bíró segélyszervezeteken keresztül adakozzon, hogy a segítség biztosan célba érjen.

Elmondta: a segítségnyújtást a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács (NHKT) fogja össze, a munkában döntő szerepe van a hat nagy karitatív szervezetnek, a Katolikus Karitásznak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, a Magyar Vöröskeresztnek, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek, a Magyar Református Szeretetszolgálatnak és a Baptista Szeretetszolgálatnak.

Áder János megköszönte a segélyszervezeteknek, a katonáknak, a rendőröknek, az önkormányzatoknak, a kormányhivataloknak és a katasztrófavédelem munkatársainak az elmúlt napokban végzett munkájukat. Ugyancsak köszönetet mondott az adakozó magánembereknek és vállalkozóknak, kiemelve a Béres Alapítványt, amely 20 millió forint értékű gyógyszert ajánlott föl a bajbajutottaknak. Megemlítette a MÁV-ot, amely eddig tízezer embert szállított el ingyen a határról és a Volánt, amely szintén részt vesz a menekültek utaztatásában.

Kitért arra is: a segítségnyújtásban a közszolgálati médiának is fontos szerepe van, ezért is kezdeményezte, hogy a tíz éve működő Jónak lenni jó! műsor segítsen koordinálni a sokféle felajánlást.

Elmondta: a Magyarországra menekülőknek elsősorban biztonságos lakhatásra, az utazásuk megszervezésére, élelmiszerre, gyógyszerre, sok esetben orvosi ellátásra, anyagi támogatásra van szükségük.

A köztársasági elnök szerint a háború legdrámaibb következménye, hogy szétszakítja a családokat. A hadköteles férfiak nem jöhetnek át a határon, nem menekülhetnek együtt a feleségükkel, gyermekeikkel. Ezért a kapcsolattartásban is segíteni kell majd őket. Ugyanakkor az emberek továbbra is bizonytalanságban és félelemben élnek a Kárpátalján.

Ezért is fontos, hogy senki ne terhelje álhírekkel sem a médiát, sem az embereket.

Az emberek nyugtalanok, és felelőtlenség hamis hírekkel tovább növelni bizonytalanságukat

– szögezte le. Kérte, hogy mindenki igyekezzen pontos információkat szerezni, és nem felülni az álhíreknek.

Az államfő leszögezte:

a háborúért Magyarországot semmilyen felelősség nem terheli.

Magyarország része az Európai Uniónak, tagja a NATO-nak és nincs olyan döntése e két szervezetnek, amelyet Magyarország ne támogatott volna vagy amelyet vétójával megakadályozott volna. Az ezzel ellentétes hírek álhírek.

Nyugalomra is intett, mert - mint mondta -, a háborús helyzetből ugyan logikusan következik a félelem, "nem érdemes egy bajból kettőt csinálni".

Áder János szólt arról is: vasárnap megérkezett Magyarország első jelentős, 30 tonnás élelmiszerszállítmánya Kárpátaljára. Emellett nagy mennyiségű üzemanyagot is küldött Magyarország, mert a háború miatt nincs belőle annyi, hogy a rendőrautókat, a mentő- és tűzoltóautókat működtetni tudják.

Hozzátette: a továbbiakban – ahogy Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette – újabb 600 millió forint értékű segélyszállítmányt állít össze a kormány.

Emellett folynak a diplomáciai egyeztetések. Az elsődleges cél, hogy béke legyen, később azonban komoly feladat lesz a menekültek hazatérésének megszervezése és az ország újjáépítése a háborús pusztítás után. Ehhez is szükség lesz a nemzeti és a nemzetközi összefogásra, és az előkészítő diplomáciai munkát már most el kell kezdeni – mondta Áder János.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor