Kis-Benedek József: közvetlen összecsapásban Ukrajnának nem sok esélye van

Mint az Infostart is hírül adta, szerda délben bejelentették, este a parlament is megszavazta, hogy Ukrajnában rendkívüli állapot lép életbe a két szakadár megye, Luhanszk és Donyeck kivételével, ahol – az ukrán kormány megfogalmazása szerint – "már háború van", és ahol egyébként már 2014 óta érvényben van ez a veszélyjelzési fokozat. Csütörtök reggel már az orosz invázió is megindult.

Kis-Benedek József nemzetbiztonsági szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára az InfoRádióban az orosz és ukrán haderő összevetésével kapcsolatban úgy vélekedett, "hat-hétszeres különbség van", és ez még csak a létszámbeli különbség, a technológiai még ezen felüli. Egy

közvetlen összecsapásban tehát Ukrajnának nem sok esélye van,

ezért kér nyugati fegyvereket, páncéltörőket, haditechnikai anyagokat, egyáltalán segítséget a szomszédos országoktól.

Szólt még arról is, hogy az Európai Unióban létezik egy olyan szabály – amelyet eddig senki nem vett komolyan –, mely szerint válságterületre senki nem szállít fegyvert.

"A németek komolyan vették, mert ők sisakot szállítottak, ami nem igazán támadó fegyver" – jegyezte meg Kis-Benedek József.

Arra reagálva, hogy milyen kifutása lehet a helyzetnek, azt mondta, a rendezés hosszú idő lesz.

"Ez a konfliktus sokáig fog tartani, egész addig, amíg új megállapodások nem születnek. Le kellene ülnie tárgyalni az Egyesült Államoknak és Oroszországnak, és meg kellene állapodni abban, hogy miként hozzák vissza a bizalomerősítő intézkedéseket. Egy diplomáciai folyamatnak kellene beindulnia, ez pedig azért lesz még hosszú idő, mert egyelőre a nyomát sem látni; Oroszország bevonult egy független ország területére katonai erővel, a Nyugat pedig ezt agressziónak tekinti" – nyomatékosította a szakértő.

Végül rámutatott, hogy Oroszország alábbi elvárásairól a nyugat hallani sem akar:

leállítani Ukrajna NATO-integrációs folyamatát

visszavonni a kelet-európai országokba telepített nyugati fegyvereket, erőket.

