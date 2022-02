Az orosz–ukrán konfliktus újabb csapás az ellátási láncnak

Búza, árpa, réz és nikkel: többek között ezek kereskedelmét érintheti erőteljesen az egyre fokozódó orosz-ukrán konfliktushelyzet. Ukrajnára Európa éléskamrájaként tekintenek, egy invázió nagy mértékben sújtaná az élelmiszer-ellátási láncot is Alan Holland, a Keelvar beszerzési technológiával foglalkozó vállalat vezérigazgatója és alapítója szerint. Elemzők felhívják a figyelmet arra is, hogy Oroszország és Ukrajna nagy fém- és egyéb nyersanyagszállító is.

Az Oroszország és Ukrajna közötti feszültség az elmúlt napokban szinte óráról órára fokozódik. Vlagyimir Putyin elnök az orosz erőket két kelet-ukrajnai oroszbarát szakadár régióba vezényelte azután, hogy közölte, Oroszország hivatalosan is elismeri Donyeck és Luhanszk függetlenségét. A helyzetre Joe Biden amerikai elnök és az EU szankciók bejelentésével reagált.

Kukoricából is sokat visznek ki

A CNBC cikkében azt írja, az ukrán búzára, árpára és rozsra Európa nagy része támaszkodik. Mindezen túl pedig kukoricát is termeszt Ukrajna.

"Bár az aratási szezon még néhány hónap múlva lesz, egy elhúzódó konfliktus kenyérhiányt okozna és növelné a fogyasztói árakat idén ősszel" - mondta Holland.

A probléma nem csak Európa gondja lesz:

a Közel-Kelet és Afrika számos országa is függ az ukrán búzától és kukoricától,

az ellátási zavarok befolyásolhatják az élelmezésbiztonságot ezekben a régiókban Dawn Tiura, a Sourcing Industry Group elnöke szerint.

"Kína is nagy haszonélvezője az ukrán kukoricának - 2021-ben Ukrajna felváltotta az Egyesült Államokat Kína első számú kukoricaszállítójaként" - mondta el. A búza és a kukorica ára már egy ideje nő: a Chicagóban kereskedett búza határidős jegyzése az év eleje óta mintegy 12 százalékal, míg a kukorica határidős jegyzése ugyanebben az időszakban 14,5 százalékkal ugrott meg.

Drágulhat az élelmiszer

Az élelmiszer-infláció azonban tovább emelkedik és fokozódhat is, ha fegyveres konfliktus tör ki.

"Az emelkedő élelmiszerárak csak súlyosbodnának, különösen, ha az ukrajnai mezőgazdasági területeket orosz lojalisták foglalnák el" - mondta Per Hong, a Kearney tanácsadó cég vezető partnere. Oroszország a világ legnagyobb búzaexportőre is, Ukrajnával együtt

a globális búzaexportpiac nagyjából 29 százalékát adják.

A földgázellátás zavara mindezen túl kihat az energiaigényes termékek, például a műtrágya előállítására - és ez tovább sújthatja a mezőgazdaságot. Műtrágyából már tavaly is hiány volt, ami az árak emelkedéséhez vezetett.

Rengeteg nyersanyag forrása Ukrajna

A nyersanyagok és fémek terén sem megkerülhető tényező mára Ukrajna: az évek során folyamatosan növelte exportját, és Tiura szerint ma már hatalmas szállítója a nyersanyagoknak, a vegyi termékeknek, sőt még a gépeknek, például a szállítóeszközöknek is.

"Az ukrán valuta azóta kezdett el gyengülni, amióta orosz csapatok gyülekeznek a határon. Ez növeli az exportjuk költségeit" - tette hozzá Tiura.

Újra baj lehet a chipek terén

Oroszország a globális rézkészletek mintegy 10 százalékát adja, Hong szerint jelentős nikkel- és platinatermelő is. A nikkel az elektromos járművek akkumulátoraiban használt kulcsfontosságú nyersanyag, a rezet pedig széles körben használják az elektronikai gyártásban és az otthonok építésében.

"Az amerikai chipipar nagy mértékben támaszkodik az ukrán forrásból származó neonra, és Oroszország számos olyan elemet is exportál, amelyek nélkülözhetetetlenek a félvezetők, a sugárhajtóművek, az autók és a gyógyszerek gyártásához" - mondta Hong.

Németországot erősen sújthatja a helyzet

Németországot különösen súlyosan érintené a válság további eszkalálódása. Ugyanis energiaszükségletének nagy részét Oroszországból érkező földgázból fedezi - mondta Atul Vashistha, a Supply Wisdom ellátási láncokat elemző cég elnök-vezérigazgatója.

"Ha a feszültségek tovább fokozódnak és a zavarok növekedését látjuk, az visszafogja a németországi feldolgozóipari termelést.

A gyáraknak csökkenteniük kell a termelést,

ami átgyűrűzne más országok gyártására is" - mondta.

A Németországból származó legfontosabb exporttermékek közé tartoznak az autók és autóalkatrészek, egyéb közlekedési eszközök, elektronika, fémek és műanyagok.

