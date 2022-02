Orbán Viktor: Magyarországnak ki kell maradnia az ukrajnai konfliktusból - napinfó

Magyarországnak ki kell maradnia az ukrajnai konfliktusból – jelentette ki a miniszterelnök, amikor látogatást tett a Magyar Honvédség Integrált Műveleti Központjában. A hivatalos közlemény szerint azokkal a katonatisztekkel találkozott, akik Magyarország biztonságát garantálják parancsnoki munkájukkal. A látogatás után a kormányfő arról beszélt, hogy a helyzet továbbra is komoly, feszült, mindent meg kell tenni a háború elkerülése érdekében. Orbán Viktor ennek megfelelően visszautasította azokat a baloldali javaslatokat, amelyek katonák és fegyverek Ukrajnába küldéséről szólnak.

Rendkívüli csúcstalálkozót tartanak csütörtök este 8 órától az uniós tagállamok vezetői az orosz-ukrán feszültség miatt. A személyes találkozón Magyarországot Orbán Viktor kormányfő képviseli. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke meghívólevelében kijelentette: nincs helye a 21. században erőszaknak és a határok megváltoztatását célzó kényszernek.

Elfogadta az Oroszország elleni célzott szankciós csomagot az Európai Unió. A büntető intézkedések magánszemélyeket, cégeket és bankokat céloznak. Brüsszel kiterjesztette a korlátozó intézkedések hatályát az Orosz Állami Duma mind a 351 tagjára. A lépések összesen 555 emberre és 52 szervezetre vonatkoznak. Megtiltják a kereskedelmet Donyeck és Luhanszk, valamint az EU között. Előzőleg az Egyesült Államok is súlyos pénzügyi szankciókat rendelt el orosz bankok és oligarchák ellen. Az amerikai elnök bejelentése szerint a Paks 2 beruházást is finanszírozó bank is felkerült a listára.

Ukrajnában rendkívüli állapotot vezetnek be és behívják a tartalékosokat a hadseregbe. Az ukrán nemzetbiztonsági tanács ülése után azt közölték, hogy a rendkívüli állapot az egész országra legalább 30 napig érvényes lesz, ha a kijevi parlament is megszavazza. Volodimir Zelenszkij elnök pedig kedden videóüzenetben jelentette be, hogy rendeletet adott ki tartalékosok behívásáról. Egyelőre csak azokat hívják be akik a hadműveleti tartalékhoz tartoznak.

A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából tartottak megemlékezést Budapesten, az Új köztemető Nemzeti Gyászparkjában. A Nemzeti Örökség Intézete szervezésében tartott rendezvényen elhangzott: 1950 és 1953 között Magyarországon egymillió ember ellen indult büntetőeljárás és 300 ezer embert ítéltek el. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság javaslatára az Országgyűlés beemelte a nemzeti emlékhelyek sorába a váci, a márianosztrai és a sopronkőhidai rabtemetőket is.

A korábbi kettő után ma újabb hat nemzetiség országos listáját vette nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság. Ez azt jelenti, hogy a szerb, a ruszin, a bolgár, a horvát, a szlovén, a görög, az ukrán és az örmény nemzetiségnek szinte biztosan lesz szószólója az új Országgyűlésben, ehhez elegendő, ha legalább egy regisztrált nemzetiségi választójuk érvényes szavazatot ad le a listájukra április 3-án.

15 százalékos béremelést kapnak Budapesten a szociális ágazatban dolgozók – erről is döntött a Fővárosi Közgyűlés. Határoztak arról is, hogy folytatja munkáját a 5. és 7. kerületi ingatlaneladásokat vizsgáló bizottság. A főváros nem járul hozzá ahhoz, hogy a Gellért-hegyi sikló magánberuházásban valósuljon meg, ezért eláll a szerződésektől. Ugyanis ebben a formában nem látják a garanciát a környezetvédelmi szempontok és a költségvetési keretek betartására. A főváros felgyorsítaná a Lánchíd két végén lévő terek kiviteli terveinek elkészítését, ezután lehet csak kiírni a tendert.

Az Egyetem téren tartottak közös megmozdulást az ország legjobb iskoláinak pedagógusai. Az Apáczai-, a Fazekas-, a Trefort- és a Radnóti Gimnázium, valamint az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és a Madách Imre Gimnázium tanárai is csatlakoztak a polgári engedetlenséghez. A tiltakozók transzparenseiken elsősorban azt hangsúlyozták, hogy a sztrájk alapjog. Közben országszerte összesen 59 gimnázium, illetve általános iskola tanári kara csatlakozott a polgári engedetlenségi mozgalomhoz. Az EMMI az InfoRádióval azt közölte: a jogszerűtlen akciók a gyerekek és a szülők érdekét is sértik.

Meghalt Lippai László; 62 éves korában érte a halál. A színművész száznál is több Madách színházi szerepe közül a legemlékezetesebbek a József és a színes, szélesvásznú álomkabát főszerepe, a Cabaret Konferansziéja, a Chicagoban Mary Sunshine. Jelentős karakterszerepeket játszott nagyjátékfilmekben is, szerepelt a többi között a Vademberekben, a Hatásvadászokban, a Te rongyos életben, és a Hamis a baba című filmekben. Az egyik legfoglalkoztatottabb szinkronszínész volt. Lippai Lászlót a Madách Színház saját halottjának tekinti.