Van, ahol a szülők a tanárokkal együtt tiltakoznak

Kedden is több vidéki és fővárosi iskolában folytatódott a pedagógusok polgári engedetlenségi akciója. Csatlakozott például a pécsi Leövey Klára Gimnázium, a budapesti a Móricz Zsigmond és Ady Endre Gimnázium, illetve a miskolci Herman Ottó Gimnázium is. Utóbbi intézmény tanárai az Eduline-hoz eljuttatott nyilatkozatukban azt írták, hogy hat évvel ezelőtt többször is felhívták a figyelmet az oktatás „siralmas helyzetére”, a „korszerűtlen, túlzsúfolt, azóta több tantárgyból további lexikális ismerettel felduzzasztott tananyagra, ami gyermekeinket értelmetlenül túlterheli, ugyanakkor munkaerőpiaci esélyeiket rontja”.

A fővárosi Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskolában 20-an, a tanárok mintegy kétharmada nem vette fel a munkát. Kincses Edit, az iskola pedagógusa azt mondta: kedd reggel nemcsak ők, hanem több szülő is demonstrációt tartott, hogy kifejezzék támogatásukat és szolidaritásukat iskolájuk, valamint minden magyarországi pedagógus iránt, akik “nem félnek tenni” és kiállnak önmagukért és a gyerekek jövőjéért.

A Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium tanárai a Hvg.hu-nak (is) eljuttatott nyilatkozatukban azt írták, hogy hisznek abban, „hogy polgári demokráciában a választott hatalom és a kormányzottak valós problémákról történő egyeztetése vezet megoldásokhoz. Az egyeztetések sikertelensége után a következő lépés a sztrájk lehetősége olyan feltételek mellett, amelyek biztosítják, hogy a munkabeszüntetésnek a társadalom számára is érzékelhető következményei legyenek. A rendelet ezt a lehetőséget veszi el tőlünk”.

A Népszava összesítése szerint február 14-e óta már több mint 40 intézményben került sor munkabeszüntetésre. Hozzáteszik, hogy a polgári engedetlenségi akciók szerdán további intézményekben folytatódnak. Flashmob Szerda reggel 8.45-kor az Egyetem téren az Apáczai, a Fazekas, a Trefort, a Radnóti és a Bárczi pedagógusai 15 perces közös megmozdulást tartottak. Ezt követően a résztvevők visszatérnek saját intézményeikbe és folytatták a polgári engedetlenséget, amihez a Madách Gimnázium tanárai is csatlakoztak. Értesüléseink szerint a szerdai napon a Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskolában is többen megtagadták a munkavégzést.

Polgári engedetlenségben résztvevő iskolák február 22-én:

Herman Ottó Gimnázium, Miskolc, 37 fő

Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium, Budapest, 30 fő

Móricz Zsigmond Gimnázium, Budapest, 21 fő

Ady Endre Gimnázium, Budapest, 31 fő

Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola, Budapest, 20 fő

Szent István Gimnázium, Budapest, 22 fő

Leőwey Klára Gimnázium, Pécs, 2 fő

Beethoven Általános Iskola, Martonvásár, 10 fő

Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét, 23 fő

Bolyai János Gimnázium, Kecskemét, 23 fő

Andrássy Gyula Általános Iskola, Vecsés, 4 fő

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium, Budapest, 30 fő

Madách Imre Gimnázium, Vác, 30 fő

Kosztolányi Dezső Gimnázium, Budapest, 24 fő

Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium, Budapest, 23 fő

József Attila Gimnázium, Budapest, 23 fő

Pólya György Általános Iskola, Tatabánya, 34 fő

A polgári engedetlenségi akciók második hete zajlanak a kormány február 11-én elfogadott rendelete miatt. Ebben kikötik, hogy sztrájk esetén reggel 7 és 16 óra, általános iskolákban 17 óra, óvodákban pedig 18 óra között kell felügyelni a gyerekekre – ellehetetlenítve a tanárok szerint a március 16-ra tervezett pedagógussztrájkot és a munkabeszüntetéshez való alapjogukat.

Alkotmányjogi panasz

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete jelezte: a március 16-ára, a Pedagógusok Szakszervezetével közösen meghirdetett határozatlan idejű sztrájk szervezése folytatódik, azt nem függesztették fel a kormányrendelet hatására sem. Az elégséges szolgáltatásokkal kapcsolatban bírósághoz fordultak, mert azt nem tudják elfogadni, hogy a tanároknak sztrájk közben is tanítaniuk kelljen, ahogy azt a kormány szeretné. A Népszava információi szerint a kormánynak február 22-éig kell ellenajánlatot benyújtania a bíróságra.

A szakszervezetek kedden alkotmányjogi panaszt is benyújtottak, abban bízva, hogy az Alkotmánybíróság mihamarabb megsemmisíti a sztrájkot ellehetetlenítő, alaptörvénysértő rendeletet. „A cél továbbra is jelentős béremeléssel és a munkaterhek csökkentésével a fokozódó és immár tragikus mértéket öltött szakemberhiány enyhítése, hosszú távon mindenki számára elérhető, használható tudást biztosító oktatás és színvonalas óvodai nevelés biztosítása” – írták.

Emmi: legyenek tekintettel a gyerekekre

Megkeresésünkre az Emberi Erőforrások Minisztériuma a polgári engedetlenségi megmozdulásokkal kapcsolatban azt írta: a tanárok akkor amikor a Gyurcsány–Bajnai-kormány elvette a pedagógusok 13. havi fizetését, akkor nem tettek semmit. A tárca szerint a jogszerűtlen akciók a gyerekek és a szülők érdekét is sértik, a járvány és a sok hiányzás miatt így is sok teher hárult rájuk. Ezért arra kérik a pedagógusokat, hogy legyenek tekintettel a gyermekekre és a szülőkre.

A polgári engedetlenségi akcióhoz csatlakozó pedagógusokkal tanárszakos hallgatók is szolidaritást vállaltak. Az erről szóló nyilatkozatot eddig csaknem 900-an írták alá.

