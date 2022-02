Elhunyt az emlékezetes hangú Lippai László

Szerda hajnalban hosszú betegség után 62 évesen elhunyt Lippai László színművész - közölte a Madách Színház.

37 éve diplomázott a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, majd a Madách Színházhoz szerződött, száznál is több színházi szerepe volt. Emlékezeteset alakított a József és a színes, szélesvásznú álomkabát főszereplőkelént, a Cabaret Konferansziéjaként és a Chicagóban Mary Sunshine-ként, nem beszélte Az operaház fantomjában Monsieur André vagy a Producerekben Carmen Ghia megformálásáról.

Játékfilmekben is szerepelt, látható volt a Vademberekben, a Hatásvadászokban, a Te rongyos életben, a Hamis a babában is, de az Angyalbőrben, a Kisváros, a Drága örökösök és a Jóban-rosszban is képernyőre tette őt.

Az egyik legfoglalkoztatottabb szinkronszínész is volt, állandó hangja volt Matthew Brodericknek, Semir Gerkhannak és Son Gokunak is.

Lippai Lászlót a Madách Színház saját halottjának tekinti.

Nyitókép: Madách Színház / Facebook