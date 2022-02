Drasztikusan megugrott a fővárosi autósokra kiszabott bírságok összege

Budapesten rekordközelbe emelkedett a szabálytalankodó sofőröknek kiszórt különféle büntetések száma 2021-ben – írja a vezess.hu a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) statisztikái alapján.

Tavaly 13 289 távolléti helyszíni bírságot, valamint 2950 helyszíni bírságot szabtak ki Budapesten a közterület-felügyelők, ezen felül 1886 alkalommal feljelentették az autósokat. Három év alatt csaknem a háromszorosára ugrottak az üzembentartó távollétében kiszabott bírságok, és duplázódtak a helyszíni bírságok. Csak ebből a két büntetésfajtából csaknem 300 millió forint összegben osztottak büntetéseket a fővárosban tavaly. Az emelkedés hátterében az állhat, hogy az ingyenes parkolás lehetősége jelentősen növelte a belsőbb kerületek terhelését, és emiatt megnőtt a szabálytalanul megálló gépjárművek száma.

2021 2020 2019 2018 Távolléti helyszíni bírság (db) 13 289 10 874 5651 5156 Távolléti helyszíni bírság (Ft) 256 005 000 207 886 000 114 725 000 84 751 000 Helyszíni bírság (db) 2950 2588 1478 1696 Helyszíni bírság (Ft) 41 325 000 52 077 000 31 045 000 39 782 000

A FÖRI 2019-ben beszüntette a kerékbilincselést, de 2020-ban ismét be kellett vetni a sok szabálytalan parkolás miatt, 2021-ben már a 2010-es évek első felét idéző mennyiségben kattantak a fémcsapdák a személyautók bal első kerekeire: tavaly megötszöröződött a kerékbilincselés.

Jelentős mértékben növekedett a szabálytalanságon kapott autók elszállítása is. Leginkább a mozgássérültek számára fenntartott helyekről visznek el autókat, de a zebra elé beállók és a biztonságos forgalmat leállásukkal más módon zavaró járművek is könnyen a lopósautó platóján találhatják, majd egy külvárosi telephelyen várhatják a taxival érkező bosszús gazdájukat. A kerékbilincsek leszereléséből és az elszállított autók visszaadásából bő 80 millió forintot szedett be a FÖRI tavaly az üzembentartóktól.

2021 2020 Kerékbilincselés (db) 1227 259 Kerékbilincselés (Ft) 13 182 000 2 770 000 Járművek elszállítása (db) 2252 1769 Járművek elszállítása (Ft) 45 030 000 36 640 000

